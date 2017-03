La deuxième réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables (AREI) s’est tenue à Conakry au palais Mohamed V le samedi 4 mars 2017. Au cours de cette rencontre présidée par le président Alpha Condé et son homologue du Tchad, Idriss Déby Itno, plusieurs décisions ont été prises.

La première décision, c’est que le projet mis en place est exécutable tout de suite. « C’est le premier point le plus important », rapporte le président Alpha Condé, avant de revenir sur les autres décisions : « Le deuxième, nous allons demander à chaque pays de dire exactement quel est le montant qu’il met dans la caisse. Et d’ici un ou deux mois on va signer officiellement pour que ça soit définitif. Désormais tous les projets qui doivent être exécutés seront sélectionnés par l’AREI, parce que l’AREI c’est une affaire de l’Afrique. Donc c’est l’Afrique qui doit décider quels sont les projets qui vont être financés. Une fois qu’on fait un projet, le partenaire finance. Nous allons demander à chaque chef d’Etat quels sont les projets prioritaires. »

Le président Alpha Condé a ensuite souligné que lors de la troisième réunion du CA, l’AREI devra soumettre 19 projets. Ensuite, il expliqué comment se fera le travail : « En juin, l’AREI va nous soumettre 19 projets. Nous avons 10 gigawatts qui sont prévus jusqu’à 2020. L’AREI va sélectionner les projets au fur et à mesure jusqu’à atteindre les 10 gigawatts. En même temps on va mettre un comité en place qui va travailler sur la gouvernance de l’AREI. Ce sont les différents points sur lesquels nous nous sommes mis d’accord. »