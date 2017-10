Environnement : les conséquences climatiques se font sentir dans la ville de Kindia

A Kindia, une forte quantité de pluies a été enregistrée depuis le début de l’année. Cette situation a permis aux cultivateurs d’accroître leur productivité. Mais en dépit de tout cela, les conséquences climatiques se font toujours sentir dans la ville. A cela s’ajoute l’état de dégradation très poussé de la station météorologique de la ville. C’est un constat fait par la rédaction régionale de Guineenews, basée à Kindia.

Pour ce qui est de cette année 2017, jusqu’aujourd’hui, la ville de Kindia a enregistré globalement 1829,4 mm en 115 jours, comparativement à l’année précédente où elle a enregistré 1800,6mm en 134jours. Mais d’une manière générale, les changements climatiques sont encore bien ressentis dans la ville, d’après l’analyse des spécialistes.

« On s’est rendu compte que notre climat se réchauffe. La pluviométrie dans ses grandes lignes diminue progressivement. Des perturbations se font sentir çà et là avec ces conséquences telles que la sècheresse, l’inondation, l’ensablement des bas-fonds, l’apparition des maladies, l’attaque des chenilles », explique Ibrahima Sory Bah, chef de la station météorologique de Kindia.

Certes, ces météorologues sont animés par le souci de bien faire leur travail de contrôle et de prévention, mais leur station météorologique est abandonnée à elle-même. « Malheureusement, nous sommes laissés pour compte du point de vue prise en charge. Mais surtout nos installations sont vétustes et ne répondent plus aux critères », regrette Ibrahima Sory Bah.

Pas de dégât constaté sur les cultures cette année, la pluviométrie a été bonne, comparativement à l’année dernière. La campagne agricole a été bonne, à l’exception de la culture du maïs qui a été entravée par l’attaque des chenilles en début de saison. « La pluviométrie que nous avons eue cette année n’a pas été aussi mauvaise que ça. Quand on prend les trois principales filières, c’est-à-dire la filière vivrière, la filière maraîchère et la filière fruitière, nous nous étions retrouvés à un peu plus de 9000 hectares. Chose qui nous donne beaucoup d’espoir. Mais ce qu’il faut signaler, c’est qu’au début de la saison, les chenilles nous ont attaqués. Cela nous a donné du fil à retordre », affirme Aboubacar 2 Camara, directeur préfectoral de l’Agriculture.

Il faut rappeler que ces spécialistes ne reçoivent rien comme subvention du gouvernement et l’état de vétusté des infrastructures se passe de commentaire.