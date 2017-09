Environnement : le gros coup de sang du Cardinal Robert Sarah contre l’insalubrité de Conakry

«Ce qui attriste en parcourant Conakry, est la saleté et c’est comme si, on a perdu le sens de la dignité… J’ai vu des gens qui laissent leurs poubelles au milieu de la route. Je n’ai vu un tel comportement dans aucune ville au monde. Comment des gens, intelligemment, portent des saletés et les laissent au milieu de la rue… ayons honte de la Guinée… cette saleté physique représente peut-être la saleté intérieure, la saleté qui est dans notre cœur »

Avant de procéder à la double dédicace de ses œuvres littéraires, “Dieu ou rien” et “la force du silence” ce jeudi 7 septembre, le Cardinal Robert Sarah a exprimé sa tristesse de voir Conakry, la capitale guinéenne aussi insalubrité, a constaté sur place Guineenews.

Devant quelques membres du gouvernement et des personnalités étrangères, l’ancien Archevêque de Conakry n’a pas mâché ses mots par rapport à certaines réalités qu’il juge ‘’tristes’’ pour le pays. Ce qui attriste en parcourant Conakry, est la saleté et c’est comme si, on a perdu le sens de la dignité, s’est insurgé le prélat avant de poser la question si nous n’avons pas honte de ville lorsqu’un étranger vient chez nous.

“J’ai vu des gens qui laissent leurs poubelles au milieu de la route. Je n’ai vu un tel comportement dans aucune ville au monde. Alors qu’il n’y a pas longtemps, on a vécu une tragédie avec Ebola. Mais comment on peut risquer de répandre un autre virus en jetant des ordures partout? Comment c’est pensable que des gens, intelligemment, portent des saletés et les laissent au milieu de la rue… ayons honte de la Guinée parce que c’est notre œuvre ’’, a déclaré le Cardinal Sarah, l’air stupéfait avant d’ajouter : “ceux qui les voient sont indifférents, nous sommes tous coupables car, on les laisse faire.

Mais pour l’homme de Dieu, cette triste situation d’insalubrité de la capitale Conakry a un lien possible avec l’ébranlement actuel de la foi dans la cité. ‘’Cette saleté physique représente peut-être la saleté intérieure, la saleté qui est dans notre cœur”, a laissé entendre Son Eminence, Cardinal Robert Sarah.