A un mois de son passage de témoin à Donald Trump, Barack Obama a trouvé un bon coup de l’étrier pour se jouer de son successeur, de le mettre et d’engager sa responsabilité devant l’histoire. Il vient de décréter la suspension de forages des gaz et pétrole en Arctique pour ralentir le réchauffement climatique. Voilà une décision pour le grand bien des futures générations. Quel soulagement aussi pour les environnementalistes ! Il était temps d’arrêter ces destructions et cette politique de l’autruche des grandes puissances.

Le Canada a aussi suivi. On se doutait que l’élection de Justin Trudeau allait apporter du nouveau dans ce domaine, il est enfin là, salutaire et salvateur. Si le Canada, la grande réserve mondiale d’eau douce, le dernier à mourir de soif, prend les devants, la prise de conscience du réchauffement climatique est basée sans aucun doute sur la constatation de l’évidence. Cela pourrait faire bouger Trump.

En voyant encore la France frappée par la pollution urbaine, moins que la Chine, d’ailleurs, qui est de nouveau obligée d’arrêter des usines et centrales à charbon en cette période de froid. Cela fait peur à tout le monde et devrait faire réfléchir Donald Trump.

Et comme on aime son nom, on suppose qu’il est sorti de sa bulle pour se rendre compte que le réchauffement climatique n’est pas une invention de qui que ce soit pour amuser les sots, mais une réalité bien visible et tangible.

Cet acte de Obama mettra tous les climato-sceptiques devant un dilemme : entre leur fausse conviction que la terre ne tourne pas, que le climat ne se réchauffe pas et l’évidence qu’elle tourne et que le climat se réchauffe, ils devront choisir entre se renier ou s’entêter pour subir les foudres des critiques et la mise au ban de la société humaine. La fonte de la banquise, selon toute évidence, est irrémédiable.

Il ne reste plus qu’à freiner des quatre fers pour maintenir l’hypothétique statu quo. C’est-à-dire maintenir le réchauffement du climat à ce stade, même quand il est déjà au seuil du supportable, sous certaines latitudes et quand même cela est très improbable par le développement très inégal des pays. Une vraie quadrature du cercle vicieux.

Donald Trump a visiblement l’intention de démanteler tous les acquis de Obama, que ses copains du Congrès ont qualifiés de « désastres ». On verra bien si tout ce qu’ils considèrent comme « désastres » est ce qu’ils croient, ou c’est le contraire qui l’est. Remettre cette décision salvatrice pour l’humanité en cause serait un autre désastre plus désastreux. La balle est dans le camp du nouveau président.