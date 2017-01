Traversant plusieurs quartiers de la ville de Kindia, la rivière Koukou fait face aujourd’hui à une pollution sans précédent. Les ordures ménagères de tous genres jetées à tout moment par les populations riveraines. Des constructions anarchiques se font le long de la berge, ce, au vu et au su des autorités qui restent sans aucune réaction.

Une situation très préoccupante qui pourrait conduire à la disparition de cette rivière, si rien n’est fait dans les mois à venir. Dans le lit de cette rivière, on constate des tas d’ordures déposés çà et là. Ce qui peut même provoquer aux citoyens des problèmes d’ordre sanitaire. La superposition continuelle des ordures et l’occupation anarchique de la berge vont forcément empêcher l’eau de se frayer un chemin et rétrécir cette rivière.

Pour la petite histoire, cette rivière, jadis, était considérée comme un véritable lieu d’approvisionnement en eau propre à la consommation. Mais hélas, le comportement malsain de certains riverains fait de cette berge un gigantesque dépotoir d’ordures de tous genres.

Interrogés sur cette situation, certains riverains ont bien voulu réagir. C’est le cas par exemple d’Issiaga Sylla, habitant au quartier Caravansérail et qui a confié ceci: «Dans ce quartier, il n’y a pas de dépotoir. C’est pourquoi les gens vont jeter les ordures dans la rivière. Sinon, nous sommes conscients du danger mais on n’a pas le choix ». Et une autre riveraine, du nom de Mamassata Camara, de renchérir: « Nous ne pouvons pas prendre nos ordures et faire des kilomètres pour les jeter. C’est au lieu le plus proche que nous les jetons. C’est pourquoi les gens continuent à déverser les ordures dans cette rivière».

D’autres citoyens, vu la menace de disparition de cette rivière dans les années à venir, si rien n’est fait, expriment leurs inquiétudes. « Nous avons de sérieux problèmes ici. Cette rivière qui nous aide beaucoup sur tous les plans tend malheureusement à disparaître compte tenu du comportement de certains citoyens. Des personnes de bonne volonté sont venues nous aider à curer le lit il y a de cela deux ans mais des mauvaises personnes continuent à mettre tous ces efforts-là dans l’eau. Il faut que les autorités s’impliquent afin de sauver cette rivière», a martelé Moussa Keita, habitant au quartier Abattoir.

« Nous sommes inquiets surtout à l’approche de la saison sèche. A partir du mois de janvier, l’eau ne viendra plus dans les robinets et c’est dans cette rivière que nous venons pour faire nos linges. Donc si cette rivière commence à tarir déjà, vraiment c’est très inquiétant», ajoute Kadiatou Cissé, riveraine.

Interrogé sur la situation, l’Agence communale de l’eau, à travers son directeur général, invite les riverains au civisme. «Il faut que les populations riveraines comprennent que cette rivière est un don de la nature que Dieu nous a offert. Sa préservation est nécessaire », plaide Monsieur Sylla.

A rappeler que cette célèbre rivière, Koukou, traverse la quasi-totalité de la ville Kindia. Il est donc important que les citoyens s’impliquent afin de sauver ce don de Dieu qui tend à disparaitre.