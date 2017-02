" Si rien n’est fait d’ici dix ans, on ne parlera plus de l’île de Kaback. Si la ceinture n’est pas réparée, on n’a pas notre raison de vivre à Kaback. "

Située à une centaine de kilomètres de Conakry, l’île de Kaback (Forécariah) est menacée par une avancée de la mer depuis plus de cinq années. Cette situation est due à quatre ruptures au niveau de la digue de ceinture mesurant 9.100 kilomètres de long, nous ont confiés les autorités de la place. “ Si la ceinture n’est pas réparée, on n’a pas notre raison de vivre à Kaback”, tel est le cri de désespoir lancé par Sékou Coyah Mara, le sous-préfet de l’île Kaback au micro de Guinéenews© au cours d’une mission en début de semaine.

Expliquant ses observations des conséquences de l’avancée marine, Sékou, il a précisé que " Kaback, sur le plan alimentaire est très fragile car il y a plus de 28.000 hectares de récolte qui ont été ravagés. "

" La ministre Jacqueline Sultan est venue constater les dégâts et elle a travaillé avec le directeur national des pistes rurales. Ils nous ont dits que ce n’est pas un problème de financement mais que c’est un problème d’études du terrain. L’étude de faisabilité de Kaback date de 1976 et en tenant compte de cette dernière, aucune entreprise guinéenne ou étrangère ne peut réparer la digue de Kaback. Donc, il faut lancer un autre appel d’offres pour recruter des experts et mettre en place des stratégies d’aménagement de la digue” , ajoutera-t-il comme éléments issus du passage desdites autorités.

Poursuivant, Sékou Coyah Mara a regretté l’état des lieux des champs agricoles. " Dans le temps, les meilleures aubergines, les meilleures tomates, les meilleurs gombos venaient de Kaback ; mais aujourd’hui, les domaines sur lesquels on pouvait travailler sont ravagés et tout est à l’abandon ", déplore-t-il.

" La digue de ceinture avait une double importance pour Kaback. Premièrement, elle sauvait notre sphère géographique et son seconde rôle est qu’elle protégeait nos récoltes et malheureusement aujourd’hui, on ne peut pas travailler et on a peur de rester. Si rien n’est fait d’ici dix ans, on ne parlera plus de l’île de Kaback. Si la ceinture n’est pas réparée, on n’a pas notre raison de vivre à Kaback ", conlut la première autorité administrative de l’île de Kaback.

Dans une de nos précédentes dépêches (lire ou relire : Environnement: l’existence de l’île de Taidy (Kamsar) dangereusement menacée par l’avancée de la mer), nous attirions l’attention de l’opinion nationale et internationale sur la situation de l’île de Taidy située à Kamsar et qui est de nos jours en voie de disparition. Aujourd’hui, c’est l’île de Kaback située dans la préfecture de Forécariah qui est exposée à une inondation, un danger environnemental qui transformera 28.105 habitants à des réfugiés environnementaux si aucune mesure n’est prise à temps.