“Le buffle se fait rare. On ne voit même plus les hyènes, les panthères et les lions” ; tel est le constat effectué par commandant Amara Bangoura conservateur de la réserve de faune de Kounounkan (Forécariah) dans un entretien avec Guinéenews© ce mercredi 1er février.

En exercice à Forécariah depuis plus de quinze ans, cet officier protecteur de la faune et de flore a déploré les différentes attaques de l’homme contre mère nature. “Les menaces se font ressentir au niveau de nos sites. Avec la faune par exemple, il y a la chasse qui est pratiquée et il y a des feux de brousse malgré que cette année, ils se font rare suite à l’établissement d’un calendrier de surveillance de la nature”, affirme-t-il.

Poursuivant, le commandant Amara Bangoura a regretté la raréfaction et la disparition de certaines espèces dans la préfecture de Forécariah. “Le buffle se fait rare mais on ne voit même plus les hyènes, les panthères et les lions”, a-t-il lâché.

Pour remédier à ce phénomène qu’il juge d’acte contre la survie de la faune et de la flore, le conservateur de réserve de faune de Kounounkan (Forécariah) estime qu’il faut créer un parc géologique pour assurer la sécurisation des espèces animales.