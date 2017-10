Entretien avec Mme Keita Fanta Koné, seule femme à l’Ambassade de Malaisie en Guinée

Mme Keita Fanta Koné fait partie des trois nominés comme modèle de réussite dans l’entreprenariat. Benjamine d’une fratrie de 13 enfants, mariée et mère de deux enfants, aujourd’hui, elle est assistante consulaire à l’ambassade de Malaisie en Guinée, la seule dame de cette institution. Parallèlement, elle se bat pour débarrasser la ville de Conakry de ses ordures. Dans un entretien qu’elle nous a accordés, elle parle d’elle, de ses actes et de ses ambitions.

Guinéenews : qui est cette seule dame de l’Ambassade de Malaisie en Guinée ?

Mme Keita Fanta Koné : Je suis Mme Keita Fanta Koné, assistante consulaire à l’ambassade de Malaisie en Guinée depuis quatre ans à présent. Quand j’ai reçu le courrier me nominant, j’étais très touchée parce que je comprends que le travail que je fais dans l’ombre est bien perçu par mes compatriotes au point que je suis nominée parmi les modèles de réussite. Pour moi, c’est le résultat sur le terrain qui a porté ses fruits, les traces que j’ai laissées sur le terrain. Et c’est tant mieux.

Guinéenews : qu’avez-vous fait, concrètement, sur le terrain, pour être nominée à votre avis ?

Mme Keita Fanta Koné : je suis mal placée pour répondre à cette question mais c’est peut-être parce que dans le domaine où je travaille, ici à l’Ambassade de Malaisie, je suis la seule dame. Je suis incontournable dans l’administration consulaire, je fais mon travail par amour. Je fais des innovations. Je m’occupe de l’administration, je fais la traduction quand je suis sollicitée, je fais un peu de tout.

Hors de l’Ambassade, j’ai une entreprise de nettoyage parce que je trouve la ville de Conakry sale. Je ne le dis pas parce que les autorités ne font pas des grands efforts, elles le font bien sûr, mais le constat est là. Donc, quand je vois des ordures au bord des rues, dans les marchés, sur les lieux publics, je suis gênée. C’est pourquoi, je n’attends pas l’Etat, ni un contrat, ni avoir tout le matériel au complet. Je prends plutôt mon équipe pour nettoyer. Parfois, les citoyens viennent me chercher. Aujourd’hui, Dieu merci, j’ai raflé plusieurs marchés. Je pose d’abord des actes. Après, les localités me sollicitent elles-mêmes. J’évolue avec les entreprises que le gouvernement. Mon entreprise est née dans mon quartier. J’ai fait mes premiers pas là. Au départ, les gens ne savaient pas où jeter les ordures. Quand j’ai demandé où ils jetaient les ordures, ils m’ont montré la rivière du quartier. J’étais écœurée. C’est partant de ce constat que j’ai décidé de lancer mon entreprise. J’évolue dans certaines écoles, dans certaines banques et dans certaines entreprises privées. Après mon quartier, j’ai pensé à faire une extension de mes travaux dans la commune. Je suis partie de quartier en quartier. Mon premier contrat, c’est l’école Sainte Marie où j’ai fait mes études.

Guinéenews : en plus du nettoyage, que faites-vous également sur le terrain ?

Mme Keita Fanta Koné : En plus du nettoyage, je suis président d’une ONG appelée « Elite de vie ». Avec mes associées, nous ciblons une école publique où on vient récompenser les trois meilleurs ou les lauréats de l’année. Pour la première fois, nous étions à l’école Frederico Mayor de Sandervalia où sont sortis plusieurs cadres comme les Baidy Aribot. Nous subventionnons les trois meilleurs de chaque classe. Nous le faisons parce que nous voulons que les élites sortent de chez nous. On dit que la jeunesse, c’est l’avenir. Donc, il faut la préparer. J’ai fait toutes mes études en Guinée, de la maternelle au Master. On peut former des bons produits ici sans aller à l’étranger.

Guinéenews : c’est quoi être un modèle de réussite pour vous ?

Mme Keita Fanta Koné : Pour moi, être un modèle, ce n’est pas avoir les caméras braquées sur soi comme une star. Non, je ne le conçois pas comme ça. Mais c’est plutôt, quand ce que tu fais est bien perçu par la société. Il ne s’agit pas d’être la mieux habillée du quartier, ni avoir la tpete dans les étoiles. Non, moi je peux aider à faire bouger les choses même étant dans l’ombre. Je ne veux pas de publicité. Je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais un jour être nominée parce que je suis dans un monde fermé, l’ambassade. Mais si j’ai été choisie, c’est parce que, peut-être, j’ai posé des actes.

Guinéenews : c’est quoi la réussite, selon vous ?

Mme Keita Fanta Koné : La réussite me paraît vague et philosophique. A chacun, sa définition. Il n’est facile de définir la réussite. Parce que même si on a un boulot stable, un bon salaire, on n’a pas toujours fini de réussir. Pour moi, la réussite est une conquête permanente, une quête sans cesse, un long parcours, un combat de tous les jours. Vous pouvez réussir aujourd’hui et échouer demain. Donc, c’est un combat de tous les jours pour se maintenir ou se surpasser. Mon plus grand rêve, c’est que toutes les femmes de mon pays se donnent la main pour faire bouger les choses. Qu’on n’attend pas le gouvernement pour faire ceci ou cela. J’ai un Master en droit des affaires, mon rêve, c’est de continuer mes études. Ce n’est pas évident parce que je suis mariée et mère de deux enfants. Mais j’ai la chance d’avoir un mari en or.

Guinéenews : En Guinée, les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision. Mieux, nous n’avons pas eu de femme premier ministre comme ce fût au Sénégal. Est-ce que parce que vous êtes trop Facebook.

Mme Keita Fanta Koné : (rire) Les femmes ont plus de potentiel que les hommes. Prenons un exemple tout près. Au Liberia, Mme Ellen Johnson Sirleaf a fait deux mandats. Elle a été prix Nobel de la Paix. Aujourd’hui, c’est un modèle de réussite en Afrique et dans le monde. Le potentiel que la femme a, l’homme n’a pas le quart. L’homme, c’est le titre. J’encourage une initiative comme celle de ma sœur Diaka Camara. Elle fait du bon boulot. Le problème de nous les femmes, c’est parce qu’on ne s’entraide pas. Le jour où prendra conscience qu’unie, on pourrait faire mal, on déplacera des montagnes. Si on se donne les mains, on peut aller de l’avant, on avancera ensemble.