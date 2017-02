Comme dans une tragi-comédie, on a envie de rire sur les avantages et de pleurer sur les conséquences. La recomposition politique mènera nécessairement à la formation d’un troisième continent. Il est intéressant d’assister à l’agglutinement des petits partis autour de l’UFR pour former une autre coalition bourrée de compromissions, comme les deux « grands aux pieds d’argile effrités ».

Personne ne sera étonné de voir de nouveaux chamboulements, pour ne pas parler de « délestages ». En clair, il y a des départs en stand-by, qui n’attendent que de voir s’ils seront priés et suppliés de rester ou de partir. On commence à entendre du bruit dans cette direction.

Ce mode électoral est la seule manière de se juger et de jauger intrinsèquement l’autre sur l’étendue du territoire national. S’empêtrer d’alliés sans poids pourrait gêner dans toutes les entournures et en cas de partages, ces mêmes alliés sans poids, seront les premiers à se plaindre de s’être les plus investis et d’être les plus lésés.

Ainsi, il est clair que l’UFDG et le RPG Arc-en-ciel veulent se partager la Guinée à eux deux. Déjà, l’on a vendu la peau de l’ours en Moyen et en Haute Guinée, leurs chasses gardées respectives et l’on se pourlèche les babines au-dessus de la Basse Guinée qui devait revenir de droit à l’UFR de Sydia Touré mais ce parti se croit déjà en perte de vitesse et battu d’avance pour menacer d’écumer les rues. L’UFR est championne en pessimisme, ce qui l’a perdue à maintes reprises déjà.

Il ne faut pas jeter l’éponge mais rassembler ses dernières forces. L’opportunité lui est aussi sinon plus favorable qu’aux deux épouvantails qui lui font perdre les pédales. L’UFR doit se relever pour l’équilibre.

Il reste la Forêt. Il y là une inconnue, dans laquelle l’UFR pourrait encore s’engouffrer en prenant la tête du troisième bloc en formation et qui comporte tous les indépendants et les extra-parlementaires, tout dépend de ses capacités d’ouvertures politiques à ceux qui sot laissés pour compte.

Si les choses se réalisent de cette façon, il y aura le calme et la tranquillité, pas autrement. La psychologie profonde du terroir veut que ça soit ainsi ; aucune idéologie inculquée par une quelconque politique savante ou de frime ne pourra plus leurrer les Guinéens des quatre régions naturelles. « La Guinée est une en quatre », aucune n’a jamais su se soumettre aux trois autres. Chaque région naturelle a plutôt cherché le leadership au détriment des autres, et dans cette émulation qui frisait la rivalité ouverte sous la Révolution, aucune ne s’est laissé faire. C’est une réalité à ne pas jamais oublier. Quelle que soit l’ivresse, il ne faut pas tenter le diable.

Et si jamais des aventuriers politiques veulent changer l’ordre préétabli par la nature, il leur en faudrait beaucoup que cela simplement. Ça ne se passera probablement pas comme escompté

Dans cette coalition de dupes, car c’en est bien une, l’illusion en trompe-l’œil fait voir aux deux « grands » l’ombre d’une accalmie politique par l’affaiblissement ou l’élimination des petits partis. C’est cela voir la réalité par le grand bout de la lorgnette pour tout minimiser.

L’adoption de ce code électoral, qui doit désigner les chefs de quartier au prorata des résultats des législatives, n’a pas dit son dernier mot. Qu’en sera-t-il si le RPG ou l’UFDG raflait la mise en Basse-Guinée et en Guinée Forestière ?

Aucun recours ne changera quelque chose à cette adoption. C’est aux autres de savoir s’adapter à la nouvelle donne, au lieu de tempêter dans un verre. C’est Alpha et Cellou qui se sont entendus. Ainsi soit-il.

Pourvu que la paix ne soit pas menacée.