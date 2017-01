Après un an d’action, l’année 2016 a-t-elle permis au Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail (METFPET), d’atteindre ses objectifs assignés dans sa lettre de mission ? Pour y répondre, le département conduit par Albert Damantang Camara a organisé une conférence de presse pour faire part de son bilan réalisé tout au long de l’année 2016, a-t-on constaté sur place.

C’est la salle de conférence de l’ENAM qui a servi de cadre à ladite rencontre qui a mobilisé les cadres du département ainsi que les directions associées. A savoir : ONFPP, CNSS, AGUIPE, Inspection générale du Travail.

Tout d’abord, le Secrétaire Général du METFPET a souhaité la bienvenue à l’assistance avant de céder la place à la projection d’une vidéo d’une dizaine de minutes, en guise de résumé des différentes activités réalisées en 2016. Il s’agit de la gouvernance du système à travers la mise à disposition de comptes bancaires pour les écoles professionnelles, des rencontres périodiques avec les services déconcentrés du département, l’élaboration du programme cadre du développement de l’apprentissage dans le secteur de l’Artisanat, le lancement de la formation de 120 travailleurs de SIMFER Rio Tinto à l’ENAM, l’ENPT, CEPERTAM, dans les centres de formation et de perfectionnement de Donka et de Boké, la participation à des missions de sensibilisation, des ateliers et séminaires dans le cadre du renforcement de la Direction nationale et des services rattachés…

Egalement, il faut souligner que nombreuses autres activités ont été réalisées avec l’appui des partenaires au développement. Ce sont des projets liés à l’amélioration de la formation et de l’insertion dans les secteurs agricole et mines en Guinée, l’évaluation institutionnelle des écoles de santé, la vulgarisation du code du travail pour la région administrative de Conakry en relation avec le secteur privé, la présentation à l’Assemblée nationale des conventions 167, 176, 187 et 189 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la santé et la sécurité au travail…

En dépit des améliorations enregistrées par l’ensemble des services déconcentrés, le ministère de l’Enseignement Technique a connu des contraintes dans l’exercice de leur fonction. Le ministre Albert Damantang cite quelques unes à savoir : le retard dans l’accomplissement de certains projets notamment la construction des écoles régionales d’art et de métier (ERAM), la gestion administrative des boursiers du Maroc, le retard dans le recrutement de nouveaux formateurs, la mise à disposition de fonds aux écoles professionnelles, des difficultés pour orienter les bacheliers…

En ce qui concerne les actions envisagées pour cette année 2017, le département entend renforcer l’adéquation formation-emploi, l’amélioration de l’accès et l’équité aux formations techniques et professionnelles, la mise en œuvre d’une politique dynamique de création d’emploi, la mise en place de conventions de partenariat interinstitutionnel et public privé, l’élaboration des projets de textes d’application du Code du travail et une campagne de vulgarisation…, apprend-on.