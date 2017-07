Enseignement supérieur : Yéro Baldé dépeint les réalités cachées du système de santé et promet

« ….nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, les Guinéens ne font pas confiance en leurs structures sanitaires, et ceux qui ont les moyens se font traiter à l’étranger », déclare le ministre de l’enseignement supérieur.

Organisée par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec l’appui de l’OMS, une réunion de validation de l’état des lieux et du schéma de reforme de l’enseignement supérieur et de la recherche en santé s’est tenue lundi 10 juillet à Conakry sous la présidence du chef dudit département et son homologue de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Damantang Camara.

Il s’agissait pour les responsables de l’Enseignement supérieur et de la santé de faire l’état des lieux présenté par les consultants, valider la stratégie et le schéma de reformes proposés en vue des recommandations visant à contribuer au renforcement des capacités du système éducatif en santé par l’amélioration des compétences structurelles, programmatiques et organisationnelles des établissements en santé.

Dans son discours d’ouverture, Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est revenu sur le Programme National de Développement en Santé (PNDS), qui met l’accent sur les faibles capacités humaines, aussi bien dans le système éducatif que dans le système de santé. « Nous avons officiellement 1,3 médecins pour 10 habitants en Guinée contre 2,6 habitants en moyenne en Afrique. Un chiffre qui ne prend pas en compte les effectifs fonctionnalisés et certains effectifs du privé. Cependant, ces chiffres masquent une réalité, qui, elle-même masque une autre réalité. Exemple, en 2012-2017, nous avons formé 5 403 diplômés en médecine-pharmacie- odonto, hors universités privées, soit environ 901 diplômés par an qui ne sont postés nulle part. Ce qui justifie la prolifération des cliniques privées et clandestines dans le pays. Et actuellement, près de 3 000 étudiants en cours. Telles sont les réalités qui sont cachées », a-t-il révélé.

En associant ces chiffres combinés aux chiffres officiels, a poursuivi le ministre, le ratio des médecins par habitant en Guinée est l’un des meilleurs au monde. Il reconnait cependant que la qualité de la formation est mauvaise et celle-ci est accentuée par le fait que les structures sanitaires, n’ont ni les moyens, ni les capacités d’accueillir des milliers d’étudiants en stage sans compter que la faculté de médecine n’a pas les infrastructures et équipements adéquats pour assurer une formation correcte.

Autre réalité abordée par Yéro Baldé, selon le PNDS (plan national de développement de la santé) de 2015-2024, le système de recrutement des étudiants dans le système éducatif est aveugle par rapport aux besoins du système de santé, faute de partenariat intersectoriel efficace pour faciliter les procédures de sélection des candidats aux études médicales et paramédicales.

En 2004, le nombre des orientés ne dépassait pas 165, mais à la fin de l’année, le nombre d’étudiants de cette première année, a atteint 400. « Comment les autres ont pu accéder à ces formations en médecine sans passer par les procédures normales », s’est interrogé le ministre Baldé.

« Encore une autre réalité qui met en exergue la mauvaise gouvernance du secteur, nous avons des informations que des étudiants sautent une classe. C’est très grave en médecine. N’oubliez pas qu’il s’agit de la vie des personnes. D’autres sont inscrits à l’université sans le BAC. Ils viennent d’autres départements pour s’inscrire en médecine et il y a aussi la non-prise en compte suffisante des besoins en paramédicaux. Aujourd’hui, nous avons un manque criard de paramédicaux, des médecins, d’infirmiers et d’infirmières dans nos structures sanitaires. Sans oublier le danger qui nous guette, la croissance démographique », a-t-il souligné.

« Résultats, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, les Guinéens ne font pas confiance en leurs structures sanitaires, et ceux qui ont les moyens se font traiter à l’étranger », a ajouté le ministre avant d’annoncer que le besoin de reforme du secteur est nécessaire. « Aujourd’hui, nous formons le plus grand contingent de malades au Sénégal. Et cela nous interpelle. En termes économiques, c’est la sortie des devises importantes qui a un impact considérable sur le développement socio-économique. Par ailleurs, avec Ebola, cela a mis à nue la faiblesse de nos systèmes de santé, de formation et de recherche. En tant que responsables de ce pays, nous sommes interpelés. Et je crois que le président de la République a été le premier à dire que notre système de formation est malade et il faut le traiter. Et cette mission, il nous l’a confié et nous irons jusqu’au bout », a promis Yéro Baldé.

Et de conclure : « En Guinée, la formation du personnel de santé ne répond plus, ni aux besoins nationaux, ni aux standards normaux. Il est donc très urgent de reformer en profondeur notre système de formation et de recherche en science de la santé. C’est pourquoi, avec l’appui de l’OMS (organisation mondiale de la santé), nous allons engager un consultant international et deux consultants nationaux pour une étude sur la reforme de l’enseignement et de la recherche en santé en Guinée, car notre objectif dans dix ans, est que notre système de formation en médecine soit l’un des meilleurs en Afrique ».