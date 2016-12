Le mercredi 21 décembre dernier, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdoulaye Yéro Baldé, a fait le point sur sa gestion depuis sa prise de fonction en début d’anné 2016.

A l’entame du point de presse, Yéro Baldé a dressé un tableau sur la situation de son département après sa nomination qui indiquait entre autres, le manque de cadre de gouvernement adéquat, l’inexistence et la vétusté des infrastructures, l’absence de transparence dans la gestion des finances publiques, la non maîtrise de l’effectif des étudiants et des encadreurs, les difficiles conditions de travail et l’absence de motivation du personnel, l’absence de la politique de rajeunissement dans son département et le manque criard d’équipements et de laboratoires qui caractérisent les institutions d’enseignement supérieur.

Puis, il a rappelé les actes posés dans le sens de l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée. Et sur ce point, il a affirmé :« de nombreux efforts ont été consentis afin de doter les jeunes guinéens de formations en adéquation avec les réalités du marché de l’emploi».

Pour attester la véracité des réformes qu’il a engagé, Yéro Baldé a précisé qu’à son actif à la tête du département, il y a eu : «le recensement biométrique des étudiants, l’introduction des TIC (technologies de l’information et de la communication à dans l’enseignement, la revalorisation des enseignants et la formation des formateurs, la restructuration de la formation en Médecine».

Poursuivant, il a évoqué les grands acquis de son ministère durant l’exercice 2016 en s’accentuant sur la gouvernance, les infrastructures, l’apprentissage et la formation, la gestion et la modernisation de la formation des femmes ainsi que l’établissement des partenariats et la signature des accords.

Par la suite, le Ministre Abdoulaye Yéro Baldé a annoncé les grands chantiers de son département pour 2017. Sectorisant les réformes qui seront mises en place, il a signalé que la finalisation de la première phase de la biométrie et la bancarisation des bourses des étudiants, la mise en place de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ) et l’organisation de la première édition du Forum de l’étudiant guinéen, seront les axes forts dans le domaine de la gouvernance.

S’agissant des infrastructurs, la priorité sera accordée à la poursuite de l’étude pour l’extension des 4 universités (Sonfonia, Kankan, Labé, Nzérékoré.) et la finalisation des travaux d’infrastructures dans les institutions d’enseignement supérieur (Labé et UGANC).

Dans le cadre des perspectives, Abdoulaye Yéro Baldé est revenu sur la formation et l’apprentissage en mettant un accent particulier sur la transformation de la Faculté de Médecine en Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé, la finalisation de l’étude sur la création de l’école d’excellence des mines, l’introduction du programme d’entreprenariat, de la formation militaro-civil des jeunes diplômés et surtout, l’accompagnement de l’évènement Conakry Capitale Mondiale du Livre que notre pays abritera en avril 2017.

Au dernier point de sa communication qui portait sur les partenariats établis et sur les accords signés, le Ministre Abdoulaye Yéro Baldé a souligné qu’il compte s’appuyer sur la diversification des partenaires stratégiques dans les domaines de la santé, de l’informatique et des infrastructures.

Le Ministre a par ailleurs invité les jeunes à se lancer à la conquête du savoir. Pour lui, « sans une éducation de qualité il n’y a pas de développement ».

Et pour finir, Abdoulaye Yéro Baldé a fait comprendre que des bourses d'excellence seront à la disposition des plus méritants afin de les permettre de poursuivre leurs études dans les meilleures universités du monde. Ceci, sera un geste d’accompagnement du gouvernement guinéen.