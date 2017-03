Les travailleurs du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont aux anges. En effet, ce mercredi 1er Mars 2017, ils ont bénéficié d’un bus devant faciliter désormais leurs déplacements pour aller au service. Ce geste est l’œuvre de Continental group, une société de la place.

Expliquant les raisons ayant animé sa structure d’accompagner le ministère de l’enseignement supérieur, El Mawla Mohamed de Continental Group a affirmé qu’il a « offert ce bus pour l’accompagnement des activités du ministère de l’enseignement supérieur ».

En réponse, le chef de département, Abdoulaye Yéro Baldé, a laissé entendre que le plus important est de trouver les moyens pour assurer convenablement le transport de ses travailleurs.

« Les questions de transports à Conakry sont très difficiles mais avec l’obtention de ce bus, nos travailleurs pourront être en permanence à l’heure aux postes de travail et facilement, il leur facilitera le déplacement à travers la ville. C’est un motif de satisfaction », a-t-il affirmé.

Avant la remise des clefs du bus, le ministre Yéro Baldé a tenu à préciser que le véhicule a bénéficié d’une expertise. « Il y a eu une équipe qui a travaillé sur les conditions de maintenance et de sécurité », a-t-il rassuré.

« L’un des engagements inscrits dans ce contrat est l’obtention d’un bus de transport pour nos travailleurs. Nous espérons que les années à venir, nous n’allons pas nous limiter à un seul bus puisque notre objectif c’est d’avoir trois bus pour le transport de notre personnel », a-t-il encore ajouté.

Concluant, le ministre Yéro Baldé a invité son personnel à entretenir le bus. « Ce n’est pas un transport gratuit bien qu’une bonne partie sera subventionnée par le ministère. Je dirais aux syndicats et employés d’entretenir cet engin. Nous devons tous contribuer à ce que ce bus reste opérationnel des années durant. Il faut donc l’entretenir et pour cela chacun doit y donner du sien. Je me battrais pour augmenter cette capacité pour que les trois axes les plus prisés de la capitale soient desservis ».