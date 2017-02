Après les émeutes qui ont fait plusieurs morts à Conakry la semaine dernière, le président Alpha Condé a limogé trois ministres dont celui de la Fonction Publique et de l’Enseignement Pré-Universitaire. Au niveau de ce dernier département, c’est le Directeur communal de l’Education de Matoto, Ibrahima Kalil Konaté qui a remplacé le Dr Ibrahima Kourouma.

Joint au téléphone par Guinéenews, le président du Bloc Libéral, le Dr Lansana Faya Millimouno a indiqué que du retard a été accusé dans le limogeage de ces ministres : «nous avons suivi avec intérêt le décret ayant remplacé trois ministres notamment deux ministres dont les élèves avaient réclamé la destitution. Nous pensons qu’on n’aurait pas dû attendre de perdre sept personnes pour y arriver.»

Pour M. Millimouno, le problème de la Guinée, c’est que les compétents sont mis à l’écart : « le problème fondamental que nous avons dans notre pays, c’est moins le problème de manque de compétences qu’un problème de gestion des compétences. On a des compétences sûres et avérées qui sont souvent laissées de côté parce qu’elles ne sont pas des parents au président ou ne sont pas dans son parti. Quand vous prenez le cas spécifique du ministre Kourouma le pharmacien (ministre de l’Enseignement pré universitaire, ndlr), plus personne ne conteste ses compétences en pharmacie, mais sa connaissance de la chose éducative n’est pas avérée. En témoigne aujourd’hui le bilan de ses six ans passés à la tête du ministère de l’Enseignement pré universitaire. »

La nomination de Kalil Konaté au détriment des inspecteurs régionaux de l’Education, risque, selon lui, de compliquer la situation, puisqu’il serait un militant du parti au pouvoir: « plus grave, on a vu parachuter hier, par le décret qui a été lu, un DCE qui, selon ce qu’on raconte, ne serait pas un cadre supérieur. Et sa situation ressemble à un peu à un caporal à la tête de l’Etat-major inter armes.

Des inspecteurs régionaux, dont celui de la ville de la Conakry, donc des cadres qu’on a complètement ignorés pour aller prendre un DCE parce qu’il est militant du RPG. »

Poursuivant, il affirme que le problème de l’école guinéenne n’est pas lié à un problème de ministre : « la situation du ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation risque d’être pire que ce qu’elle est aujourd’hui. Il ne faut pas se tromper de dire que la crise que traverse aujourd’hui l’éducation est liée simplement à la personne du ministre. Il y a des problèmes très profonds à l’Education nationale, qui sont d’abord un financement très pauvre et une accumulation de choses. Parce que le fait que les ressources financières et matérielles manquent font que les infrastructures ne sont pas suffisantes. Si aujourd’hui il n’y avait pas l’entrepreneuriat privé dans le domaine de l’éducation un élève sur deux dans la ville de Conakry serait sans école. Donc il y a un manque criard d’infrastructures, d’équipements et d’enseignants qualifiés. »

Pour résoudre les difficultés de l’Education guinéenne, le président du BL, souligne : « Je dois vous dire qu’aujourd’hui si nous voulons cerner la question de l’éducation il faut commencer par des assises nationales sur l’éducation. Il y a eu par le passé des états généraux qui ont été faits, mais dont les résolutions ont été mises dans les tiroirs pour ne jamais être visitées. Il y a des réflexions qui ont été faites et qui n’ont jamais été prises en compte. Si on me demandait qu’est-ce qu’il faut faire dans l’immédiat, je dirais qu’un seul ministre de l’Education nationale serait suffisant. Avoir des directeurs nationaux dans les différents autres secteurs qui ne sont pas nommés pour des raisons politiques, mais pour leurs compétences et qui ne doivent pas être changés simplement parce qu’un président a changé ou un ministre a changé. Ensuite, il faut envoyer de l’argent à l’Education nationale. Tant que l’école guinéenne ne sera pas capable d’attirer les meilleurs cerveaux de ce pays et les maintenir, elle continuera de souffrir. Il faut complètement revoir la manière dont on forme les enseignants dans notre pays. Prenez les gens qui sont formés pour les écoles primaires. Ce sont des gens qui n’ont même pas le niveau baccalauréat. Il faut transformer ces écoles normales d’instituteurs en instituts de formation des maitres et qui doivent recevoir les meilleurs au baccalauréat. Il faut aussi que la nouvelle technologie entre dans nos écoles. Aujourd’hui, plus que jamais nous avons une véritable démocratisation de l’éducation. On a la bibliothèque la plus géante au monde, Google. Si les jeunes ont accès à l’internet, pas simplement pour aller sur les réseaux sociaux, mais questionnent cette base de données abondantes et riches. Vous pouvez faire aujourd’hui un diplôme sur Google. »