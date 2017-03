La Guinée s’intéresse aux énergies renouvelables. C’est pourquoi, ce jeudi 2 mars, le président Alpha Condé a officiellement lancé les travaux de l’initiative africaine pour les énergies renouvelables (IAER) dans un hôtel à Conakry.

Cette semaine technique sur l’IAER se tient après la désignation du président guinéen comme le Coordinateur de l’électrification de toute l’Afrique à travers les énergies renouvelables.

Pour le ministre de l’Energie, Dr. Cheick Taliby Sylla, le lancement de ces travaux est la matérialisation de cette désignation d’Alpha Condé: «c’est ce qui se concrétise ce matin avec cette grande rencontre qui a déjà démarré et le conseil d’administration qui aura lieu à partir du samedi prochain jusqu’au dimanche avec les Chefs d’Etat qui vont arriver où qui enverront leurs représentants. »

L’initiative africaine sur les énergies renouvelables vise à aider l’Afrique à installer rapidement des systèmes d’exploitation des sources d’énergies renouvelables, modernes, décentralisés et accessibles aux personnes qui, actuellement ne disposent pas d’un accès adéquat aux services énergétiques modernes.

Pour ce faire, l’IAER s’est fixée comme objectif, d’installer d’ici à 2020 au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et additionnelle de production énergétique à partir de sources d’énergie renouvelables et d’au moins 300 GW d’ici à 2030.

Dans son allocution, le président Alpha Condé a expliqué l’importance de la semaine technique sur l’initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables : «ce séminaire technique devra tout particulièrement répondre aux questions suivantes : Comment assurer une appropriation adéquate et une compréhension globale commune de l’AREI et de ses modalités opérationnelles ? Quelle sera la valeur ajoutée du fonds spécial AREI et les facteurs qui contribueront à son plein succès ? Quelle est la nature des engagements individuels actuels de chaque partenaire et comment assurer que ceux-ci intègrent et utilisent le cadre et le plan d’actions de l’AREI pour orienter et diriger leurs actions en vue de permettre à l’Afrique un leadership effectif dans la priorisation des financements et garantir une plus-value certaine des intervenants et comment renforcer la communication, la coordination et la synergie entre les partenaires et l’unité de gestion indépendante pour une mise en œuvre conjointe efficiente et efficace ? »

Plus loin, il a fait savoir son intention de voir des propositions et recommandations concrètes lors de la seconde session du Conseil d’Administration de cette structure prévue le 4 mars 2017.

L’IAER (ou AREI en anglais) est une initiative de transformation mise en place par l’Afrique afin d’accélérer et intensifier l’exploitation de l’énorme potentiel des sources d’énergie renouvelables du continent. Elle est essentiellement axée sur la recherche de solutions intégrées pour élargir l’accès aux services énergétiques propres, renforcer le bien-être humain et conduire les pays africains vers un mode de développement durable et sans incidence pour le climat.