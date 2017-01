Ce dimanche 15 janvier 2017, le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Cheick Taliby Sylla, à la tête d’une délégation, a foulé le sol de Siguiri pour une visite de terrain, a-t-on constaté dans la cité aurifère.

Plus de 10 heures d’horloge, l’hôte a visité les installations de la SEG et de l’EDG de Siguiri, mais aussi de la société KAMA en charge du changement du réseau électrique de la commune urbaine de Siguiri.

Par rapport à la situation, le ministre Taliby Sylla a indiqué le but de sa présence à Siguiri. « Nous sommes là pour constater les avancées dans le travail de l’électrification de Siguiri, et avec les engagements pris par le gouvernement en l’occurrence mon secteur. Je suis sûr que les Siguirikas seront bientôt satisfait », a-t-il promis.

Durant son trajet, on entendait le ministre demandé aux chefs d’agences de changer la physionomie des locaux et des installations.

Pour sa part, le préfet Elhadj Ibrahima Kalil Keita s’est réjoui de cette visite et a parlé du besoin crucial d’eau et de courant dans sa préfecture. « La population de Siguiri a un problème de courant car ce qui provient de la SAG ne parvient pas à suffire la population qui ne cesse de s’accroitre. Donc, nous espérons que cette visite pourra combler nos désirs, et faciliter la desserte en eau », dit-il.

Il faut retenir que cette visite s’est achevée par le lancement du projet d’adduction sur le fleuve Bafing.