En tournée à l’intérieur du pays, le ministre de l'énergie et de l’hydraulique, Cheik Tallibi Sylla, a fait un arrêt à Kouroussa, ville aurifère située en Haute Guinée, pour procéder au lancement officiel de la centrale thermique devant fournir le courant électricité, après une décennie d'obscurité dans la commune urbaine.

C’est l’esplanade du centre de lecture Camara Laye de la préfecture, qui a servi de cadre à la tenue de cet évènement en présence d’une forte mobilisation de la population et des autorités administratives. Il s’agit de la fourniture d’un groupe électrogène d'une capacité d'un méga watt.

Dans son discours, le maire de la commune urbaine, Namory Kourouma, a souhaité la bienvenue au ministre et sa suite. Ce lancement de la centrale thermique, dit-il, s'ajoute aux lampadaires existants.

Pour sa part, le ministre de Cheik Taliby Sylla, dans son intervention, a transmis le message du chef de l’Etat et de son gouvernement. « Nous avons fait Mandiana, Kereouné, Kankan aujourd'hui nous somme à Kouroussa. Terre des prédilections, terre des ancêtres du professeur Alpha Condé; donc terre bénie de Guinée et grand poète, j'ai bien écouté tout de suite le maire avec des envolées lyriques poétiques qui campent la situation dans laquelle on se trouve dans le domaine de l'énergie et de l'eau », a-t-il entamé.



Je suis en mission du Président de la république, a-t-il enchaîné, c'est lui qui a levé la notion, il m’a dit de venir en Haute Guinée pour remettre aux populations ce qui a été fait. « Dis leur que ces installations thermiques ne sont que provisoires, dans la mesure où des grands projets structurants vont être implantés toute la Haute Guinée, la Guinée forestière, de la Cote d'ivoire à N'zérékoré. De n'zérékoré à Sanakoroba à Bamako, de Linsang dans Kindia en passant par Fomi donc en passant par Dabola- Kouroussa et jusqu’à Dankan.

« Dans la région du Fouta, de KouKoutamba, Tougué à Labé, de Sambagalo, 1677 kilomètres de réseaux du projet de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie vas sillonner également tout le territoire guinéen pour se retrouver en Guinée Bissau, en Gambie et au Sénégal mais après que la Guinée soit rassasiée en matière d’électricité », a-t-il expliqué.

Le lancement de cette centrale est un ouf de soulagement pour la population après plus de cinquante ans passée dans l'obscurité.