En avril 2017, la Guinée accueillera le monde littéraire et culturel pour le lancement des activités de Conakry, capitale mondiale de livre. Dans le cadre des préparatifs de cet événement, l’association des bouquinistes de Guinée s’est dotée le samedi 24 décembre de la première boîte de bouquinistes à Conakry, a constaté sur place Guinéenews.

“Le livre, ma vie, le livre, mon avenir”, tel est le slogan sous lequel, cette première boîte de bouquinistes a été inaugurée au marché M’Balia Camara dans le quartier Madina. Un acte citoyen et littéraire qui va se poursuivre sur le plan national. Car, selon l’association des bouquinistes de Guinée, cent quinze boîtes doivent être installées à travers le pays.

Prenant la parole, président de l’association des bouquinistes de Guinée Mamadou Bailo Diallo a déclaré ceci: “parmi nos objectifs, nous désirons rendre le livre accessible à tous, lutter contre l’obscurantisme, la pauvreté intellectuelle en vendant le livre moins d’1 euro, la création de la centrale d’approvisionnement du livre et la formation des membres”.

Et d’ajouter : “ces boîtes de bouquinistes constitueront des espaces conviviaux et attractifs destinés à la vente des livres d’occasions et neufs. Si Conakry, capitale mondiale du livre était un rêve hier, aujourd’hui c’est une réalité”.

Pour sa part, Sansy Kaba Diakité, le Commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, s’est réjoui de la réalisation de promesse faite par ladite association. Par la suite, il a affirmé que depuis des années, tout le monde se bat pour que le livre soit accessible en Guinée. Parce que vous avez envie de contribuer au développement de ce pays et sans vous, il n’y a pas de livre en Guinée, a-t-il rendu hommage aux efforts des bouquinistes guinéens.

“Notre ambition est que dans 20 ans, Conakry soit la capitale africaine du livre. Car, Conakry capitale mondiale du livre est la renaissance de la culture guinéenne”, a ainsi promis le commissaire général, Sansy Kaba.

Soutenant les affirmations du Directeur général de la maison d’édition Harmattan Guinée, Constant Zo, cet italien qui est l’ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre, a souligné: “l’Europe ignore la beauté et les possibilités d’un pays qui est un terminal culturel très important”.

Créée en 2016 et comptant 270 membres, l’association des bouquinistes de Guinée a donné le ton des engagements pris par les hommes du livre en Guinée et le regard est aujourd’hui tourné vers le gouvernement guinéen qui doit, pour sa part, faire comprendre aux populations que Conakry, capitale mondiale du livre est un événement d’intérêt public.

A noter que la capitale guinéenne est la dix-septième ville dans le monde à organiser l’événement “capitale mondiale du livre” de l’UNESCO.