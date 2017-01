En conférence de presse, le ministre de la jeunesse, Moustapha Naité, celui de l’enseignement technique, Damantang Albert Camara et Mme Zenab Camara, chef de cabinet de l’enseignement supérieur, tous membres du comité d’orientation stratégique (COS), ont annoncé, ce lundi, les résultats du premier appel à projet du Fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité, une composante du projet « Booster les compétences pour l’employabilité des jeunes ».

Après le premier appel lancé du 25 janvier au 24 février 2016 et prorogé jusqu’au 9 mars 2016, 73 notes conceptuelles ont été finalement jugées éligibles au fonds compétitif lors de l’évaluation finale qui s’est faite du 9 au 26 décembre.

Dans l’ensemble, quatorze institutions de formations candidates, dont les propositions ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 70 points, sont déclarées lauréates du premier appel à projets du FCCE. A ceux-ci s’ajoutent également trois sous-projets supplémentaires des ministères de la jeunesse, de l’enseignement technique et professionnel, ainsi que de l’enseignement supérieur.

Selon les explications du ministre de la jeunesse, ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars, ajoutant que les 17 notes conceptuelles concernées par cette première phase recevront chacune 425 mille dollars.

Les secteurs prioritaires retenus sont entre autres l’agriculture et l’agro-alimentaire, la construction et l’environnement, l’éducation, l’exploitation minière et l’énergie, la santé, les télécommunications, ainsi que l’hôtellerie et le tourisme.

Dans son intervention, le ministre Naité a indiqué que cette conférence de presse vise à faire connaitre à la population et aux institutions ayant soumissionné dans le cadre du projet booster les compétences pour l’employabilité des jeunes, les institutions qui ont été retenues à l’issu de ce premier appel à candidature.

« Ce projet, financé par la Banque mondiale en République de Guinée, vise justement à promouvoir l’employabilité des jeunes dans trois composantes », dit-il.

La première, dit-il, consiste à la Co-construction des projets avec le secteur privé et les institutions d’enseignements privées ou publiques pour construire des projets qui pourront faire bénéficier les jeunes de certains talents ou de certaines qualifications pour leur permettre d’être sur le marché de l’emploi et d’être compétitifs.

La deuxième composante, poursuit-il, vise à épauler des jeunes ayant fini les études, qui sont à la recherche de l’emploi et qui n’ont pas leur première opportunité.

« Donc, il y a le projet E2E piloté par l’AGUIPE qui vise aussi à donner la possibilité aux jeunes d’être dans les entreprises pour six pour leur permettre d’acquérir des connaissances », a-t-il expliqué.

La troisième composante, termine-t-il, c’est le renforcement des capacités des institutions, la mise en place d’un observatoire national de la jeunesse pour permettre de combler le déficit de statistique que nous avons aujourd’hui en terme de l’insertion socioéconomique des jeunes en Guinée, a-t-il confié devant la presse.

Poursuivant, le ministre Naité a rajouté qu’au total, 17 sous-projets seront financés par le fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE) pour ce premier tour, ajoutant qu’un appui technique sera apporté par le projet BoCEJ aux lauréats pour affiner leurs notes conceptuelles en propositions complètes de projets.

« Pour ce qui est de la première composante et qui nous réunit aujourd’hui, ce sont 56 institutions en partenariat avec le secteur public qui ont proposé des projets dans le cadre de cette première composante. Le projet a reçu 79 notes conceptuelles, 73 notes conceptuelles ont été déclarées recevables et les 73 ont été notés. Sur ces 73 qui ont été notés, il avait une pondération qui avait été faite au niveau de la notation mais ce qui est important et que tout le monde doit comprendre, c’est qu’il y a une procédure d’évaluation non seulement des évaluateurs locaux, mais des évaluateurs aussi à l’international compte tenu de la complexité du projet ont ensemble évalué la pertinence des projets », a-t-il affirmé.

Et d’enchaîner. « Sur les 73 notes conceptuelles, finalement 14 notes conceptuelles ont été sélectionnées et trois autres notes conceptuelles venant des trois ministères concernés par l’employabilité des jeunes que le ministère de la jeunesse, le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère de l’enseignement professionnel. Au total, 17 notes conceptuelles sont concernées par ce premier appel à candidature », a-t-il expliqué à la presse.