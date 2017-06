Emission inaugurale de 500 millions d’Eurobond UBA avec une sursouscription de 240% de la part des investisseurs internationaux, confirmation supplémentaire de notre croissance panafricaine.

S’adressant au personnel de l’ensemble du groupe UBA ainsi qu’à sa clientèle, le Directeur Général de UBA PLC Kennedy Uzoka a tenu ces propos :

« Je suis heureux d’annoncer que notre banque vient de lever avec succès sur le marché international des capitaux de 500 millions de dollars dans le cadre d’une première Euro-obligation qui a connu une sursouscription de 240%.

Après avoir examiné plus de 1,3 milliard de dollars d’ordres provenant de près de 200 investisseurs à travers le globe (Royaume-Uni, Europe, Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis, etc.), les arrangeurs co-chefs de file de l’émission ont réduit la demande à 1,2 milliard de dollars.

Cette importante demande de la part des investisseurs reflète l’ampleur de l’appétit des investisseurs internationaux pour le crédit de UBA et correspond à la stratégie panafricaine du Groupe.

Ce premier Eurobond a été évalué par Fitch (Perspective B stable) et S&P (Perspective B stable), ce qui correspond à la même note attribuée à la Banque par les deux agences et se classe au même niveau que la notation souveraine du Nigeria, compte tenu de notre taille et échelle..

L’obligation a été émise à un taux nominal de 7,75%. Ce taux est considéré par la communauté des investisseurs internationaux comme le meilleur possible pour une première émission d’une institution financière d’origine nigériane, en l’état actuel du marché.

Je crois que la réussite de cette offre libellée en dollars illustre davantage la confiance des investisseurs internationaux dans les solides fondamentaux de notre groupe. L’obligation de 500 millions de dollars complètera notre base de financement stable et soutiendra la croissance de notre bilan et de l’ensemble des activités. Plus important encore, ce financement à moyen terme renforcera notre position dans le financement de projets rentables et à impact sur le continent africain.

Je voudrais féliciter l’équipe et tous ceux qui ont contribué à faire de cette première émission une réussite retentissante.

Je vous exhorte tous à rester engagés, pendant que nous travaillons ensemble pour faire de UBA le leader indiscutable de l’espace bancaire africain et ce pour le bonheur des africains »

Félicitations à nous tous!