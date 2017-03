Deux semaines après les émeutes en haute banlieue et qui ont occasionné huit morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels, le Parquet général de Conakry fait le bilan et le point de la situation. C’était lors d’une conférence de presse organisée à Conakry ce lundi 6 mars 2017.

D’entrée de jeu, le Procureur général, Yaya Kaïraba Kaba, a rappelé le début des manifestations et l’implication des forces de sécurité pour rétablir l’ordre.

Le Procureur reconnait qu’il y a eu huit morts, mais disculpe les forces de sécurité dans ces décès, puisque, selon lui, les forces de l’ordre n’ont pas d’armes à feu, mais plutôt d’armes conventionnelles : «nous savons que dans le maintien de l’ordre, les forces de sécurité n’utilisent pas les armes à feu. Il y a des armes conventionnelles qu’elles utilisent. C’est pourquoi on a dit qu’il y a usage d’armes à feu par des inconnus. Les projectiles ramassés par les enquêteurs et qui sont disponibles, sont constitués de douilles de fusils de chasse et de fusils de fabrication locale qui ne sauraient être utilisés par les forces de maintien de l’ordre. »

Poursuivant, il a fait le bilan de ces événements qui ont eu lieu les 20 et 21 février dernier en haute banlieue avant d’expliquer le niveau des procédures judiciaires engagées.

Cas des décès

« Ces malheureuses circonstances ont enregistré huit cas de décès qui ont été gérés à la fois par les officiers de police judiciaire, enquêteurs, par les différents Procureurs de la République des trois tribunaux d’instance de Conakry sous la direction du Parquet général et des médecins légistes.

Cas des blessés

«Au total, 36 gendarmes blessés dont trois cas graves. Quatre ont été blessés à l’université Mahatma Gandhi. Six policiers ont été blessés au commissariat central de Matam. Cinq policiers ont été également blessés au commissariat central de Matoto. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu des blessés du côté des assaillants, mais nous n’avons pas pu venir avec une statistique fiable établie. Parce que l’hôpital Donka qui recevait les blessés lorsqu’il y a des manifestations est fermé pour des raisons de travaux. Cependant, des enquêtes sont en cours sur ceux qui sont blessés parmi les assaillants et qui se font traiter dans les différentes cliniques pour avoir des informations beaucoup plus fiables.

Dégâts matériels

« Il y a d’importants dégâts. Je commencerai à citer la brigade de gendarmerie nationale de Bambeto qui a été entièrement pillée. Le commissariat urbain de Bonfi a suivi. Cinq bars café et restaurants à Matam, la station Total de Bambeto et la superette vandalisés. Trois bars café pillés à Bambéto. Deux conteneurs de matériels de construction sur le chantier du ministère des Affaires étrangères vandalisés à Koloma. Il s’agit du site directionnel de Koloma où le ministère des Affaires étrangères a un chantier. Les vitres de l’ambulance du centre de santé de Ratoma ont été complètement cassées ainsi que les vitres de deux autres véhicules garés à l’intérieur du centre de santé. La clôture de ce centre a également été défoncée par un groupe de manifestants.

« Il y a eu l’incendie du magasin de vente des machines agricoles sis à Matam côté autoroute. Suivez mon regard. Personne ne s’y perdra. Heureusement que cet incendie a été maitrisé in extrémis grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers de Kaloum. Il y a eu également d’autres dégâts puisque Madina était dans le viseur des manifestants animés d’une rare violence. Il y a des tentatives de casse de certains magasins du marché Madina. Je dis tentative, parce que rapidement les forces de sécurité ont formé une ceinture de sécurité autour du marché Madina. Ce qui a permis franchement de sauver les biens de nos compatriotes qui sont stockés à cet endroit. Plusieurs véhicules des forces de l’ordre ont reçu des projectiles de pierres et d’armes à feu. Des véhicules des forces de l’ordre qui reçoivent des projectiles d’armes à feu. Je ne sais pas si ce sont les forces de l’ordre elles-mêmes qui vont se tirer dessus. Pour le moment, voici un aperçu non exhaustif des dégâts matériels enregistrés au cours de ces journées chaudes. »

Interpellations

« A la suite de ces dégâts, il y a eu des interpellations. Au total, 32 personnes ont été interpellées pour des faits qualifiés d’outrage, participation à un attroupement non autorisé, destruction et dégradation d’édifices publics et privés. Quinze mineurs déférés au tribunal pour enfant à Kaloum. Et les 17 autres déférés au tribunal de première instance de Mafanco par la brigade de recherche de Matam.

Procédures judiciaires engagées

« Il y a eu deux catégories de procédure. En premier lieu, c’est la procédure de flagrant délit qui a été engagée pour la plupart de ces infractions. C’est ainsi qu’en ce qui concerne le parquet du TPI de Mafanco, 21 personnes poursuivies sous la qualification de participation à un attroupement non autorisé, destruction de biens, coups et blessures, violences et voies de fait. La procédure déférée devant le tribunal pour enfant par le parquet de Mafanco.

« Quatorze mineurs faisant l’objet de poursuite devant le tribunal pour enfant pour des faits qualifiés à un attroupement non autorisé, destruction de biens, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait.

« Procédure déférée au parquet de première instance de Dixinn. 11 personnes déférées sur la qualification de troubles graves compromettant la sécurité publique. Quatre personnes déférées par le parquet de Dixinn devant le tribunal pour enfant faisant l’objet de poursuite sous les faits qualifiés de troubles graves compromettant la sécurité publique. »