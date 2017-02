Quelques jours après les émeutes en banlieue, les leaders de l’opposition , notamment Cellou Dalein Diallo, Papa Koly Kourouma, Alhousseiny Makanéra Kaké, se sont rendus, le vendredi 24 février, dans les familles des victimes pour présenter leurs condoléances. Pour cette journée, quatre familles ont été visitées.

Les familles des victimes se disent très touchées par la mort de leurs enfants, mais très satisfaites de la visite de l’opposition.

« Je suis très satisfait et très heureux, pas parce qu’il y a eu décès, mais depuis que notre fils a été tué, c’est la première délégation officielle à venir partager le deuil avec nous », a déclaré l’oncle de Moussa Doumbouya.

Selon le père de la victime, le lundi 20 février, son fils devait partir à Coyah. Mais à cause des émeutes, il a décidé de se retourner, puisqu’il n’y avait pas de circulation.

« Aux environs de 11h30, lorsqu’il était arrêté derrière la voiture garée derrière la cour, il y a eu un cri. Dès qu’il a tourné le dos, il a reçu une balle au niveau de l’épaule gauche. Il est mort sur place», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le frère de Thierno Mamoudou Barry, a accusé deux bérets rouges venus accompagner une dame à l’ancien siège du RPG Arc-en-ciel à Hamdallaye, d’avoir tiré sur les enfants : « Je vais vous raconter un peu le déroulement des événements. Si le pouvoir a envie de trouver le meurtrier de ce jeune, il peut le trouver. Toute la journée, Thierno Mamoudou était couché dans la maison. C’est après qu’il a fini de prier à 14h qu’il est sorti de la cour. Il y a une Land Cruser qui a déposé du manger à l’ancien siège du RPG Arc-en-ciel. Quand la voiture s’est arrêtée, deux bérets rouges ont accompagné la dame à l’intérieur du siège. Les deux autres sont entrés dans le quartier. Ils ont trouvé les enfants assis de l’autre côté. Et c’est là qu’ils ont tiré sur eux. »

A Bambéto, ce sont Mamadou Mouctar Diallo et Telly Diallo qui ont été tués par balles. Le patron de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS), le colonel Ansoumane dit ‘’Bafoé’’, est accusé par les familles des deux victimes d’avoir donné l’ordre de tirer sur les jeunes.

« Mouctar a fait ses ablutions ici pour aller prier à la mosquée. Ils l’ont retrouvé en cours de route. C’est là que Bafoé a arrêté sa voiture, et a dit à celui qui était arrêté à côté du pick-up de tirer, en disant que ce sont des sauvages, des délinquants qu’il faut tuer. J’ai entendu ça de mes oreilles. C’est Bafoé qui a sorti la tête par la portière de son véhicule et a demandé aux autres de tirer, puis ils ont continué sur leur chemin », a témoigné un des jeunes dans les mains duquel Mouctar Diallo a rendu l’âme à l’hôpital.

Alhousseiny Makanéra Kaké a indiqué que le gouvernement ne veut pas ouvrir des enquêtes afin de trouver les coupables de ces crimes : « Dans toutes les familles où nous sommes passés, nous avons vu que c’est des innocents qui ont péri par les balles des forces de l’ordre. Aujourd’hui on ne voit aucune action sérieuse alors que quand il y a manifestation, les forces de l’ordre déployées dans les différentes zones sont connues. Si ce n’est pas elles qui ont tiré, elles savent qui a tiré. Si le régime veut mener une enquête, les supposés coupables seraient déjà seraient déjà arrêtés. »

Le chef de file de l’opposition, abondant dans le même sens, a rappelé que depuis 2013, le gouvernement prend l’engagement de faire des enquêtes sur les crimes, mais que jamais il n’y a eu justice pour les victimes.

« Lors du dialogue de 2013, nous avons demandé et obtenu un engagement ferme du gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes sérieuses les auteurs et commanditaires des crimes commis pendant les manifestations pacifiques. Rien n’a été fait. Lorsque nous nous sommes retrouvés autour de la table en juillet 2014, la même demande a été réitérée, le même engagement a été pris d’ouvrir immédiatement pour identifier les auteurs et commanditaires de ces crimes. A l’époque, le ministre de la Justice a promis de mettre en place un pool de cinq juges qui allaient s’y attelé », a-t-il rappelé. Voir vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=VAHvkbr0Tp8&feature=youtu.be