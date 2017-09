Emeutes anti délestages à Kamsar : la Sous-préfète Sama Kaba fait le point de la situation

Tout porte à croire que les négociations d’hier mardi entre les autorités administratives, industrielles et les représentants des jeunes manifestants, n’ont pas porté fruit. Car, dans la matinée de ce mercredi 20 septembre, la tension était à nouveau montée d’un cran avec de nouvelles stratégies de perturbation du quotidien dans la localité. C’est qu’a témoigné madame le sous-préfet de Kamsar, Sama Kaba à Guineenews ce mercredi.

En effet, les jeunes manifestants ont de nouveau barricadé les routes, mais cette fois-ci, nous a expliqués la sous-préfète, “les jeunes ont déposé sur la route deux conteneurs de quarante pieds”.

La première autorité administrative de Kamsar a regretté les actes de vandalisme des jeunes manifestants contre les biens de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG). “L’eau quitte Sôngôlôn pour Kamsar, mais les jeunes ont fait tomber le poteau qui ravitaillait Kamsar en eau potable. Ce matin, personne n’avait de l’eau à Kamsar”, a-t-elle déploré.

Quant aux engagements des sociétés minières évoluant sur place, Mme le Sous-préfet de Kamsar a annoncé que “la CBG doit faire les 33 forages dans deux semaines et l’agence nationale d’aménagement des infrastructures minières (ANAIM) a, de son côté, promis de trouver des moteurs dans le même délai. La CBG s’est aussi engagée de reprofiler les routes après la grande pluie”.

En attendant la matérialisation de ces promesses, la sous-préfète a affirmé que les jeunes manifestants continuent à réclamer le retour immédiat du courant dès aujourd’hui et sans rotation.

Avant, c’était de 19 heures du soir à 1heure du matin, mais depuis la grève et l’intervention des autorités sous-préfectorales et communales, ils ont le courant de 19 heures du soir à 06 heures du matin et la CBG a accepté nos doléances, a-t-elle précisé.

“La population gagne de 19 heures à 06 heures par rotation. Parce que sur les cinq moteurs, trois sont en bon état et les deux sont défectueux. Et GAC nous a donnés trois petits moteurs, mais les trois ne peuvent remplacer les deux qui sont gâtés et aussi parce que la population s’est augmentée et il y a trop de branchements illégaux”, a-t-elle fait savoir avant de rassurer que sous peu, toute la ville pourra être desservie comme promis.