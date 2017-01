Les autorités de la ville de Conakry ont favorablement marqué les esprits en 2016 en initiant des projets d’embellissement de la capitale. L’engouement a fait dire au gouverneur de la ville, Mathurin Bangoura, qu’il transforme Conakry en capitale de la lumière. Un slogan devenu en quelques jours une réalité tangible.

En effet, les principales artères et places publiques ont scintillé de mille feux, les ronds- points ont été aménagés et des jeunes plants ont embelli l’autoroute et la route Le Prince. Notre environnement a fait sa mue pour générer un cadre de vie agréable pour tous.

Hélas, c’était sans compter avec les vieilles habitudes que nous trainons comme boulets aux pieds. Nos projets sont rarement conduits à terme, c’est connu, le feu de paille est toujours là ! Cette logique est la seule qui explique ce qu’on voit aujourd’hui. Les feux qui ont illuminé nos rues et enchanté nos cœurs s’estompent peu à peu. Pire, les jeunes plants verdoyants et vigoureux des premiers jours que l’on a vu onduler au vent, des semaines durant, sont aujourd’hui, pour la plupart, effeuillés, asséchés, piétinés, arrachés et… morts. Un triste sort qu’il convient de déplorer.

C’est tout simplement aberrant de ne jamais finir une œuvre que l’on entreprend. Ces fleurs et autres plantes ornementales dans les ronds-points et sur certaines artères sont d’une grande utilité pour la ville. Point besoin de le disserter. Leur aménagement a aussi un coût et c’est le contribuable qui paye. C’est tout cela qui est foulé aux pieds. Pourtant, le cahier de charges doit bien avoir intégré les mots-clés comme : protection, entretien, arrosage. Mais en attendant, rien de tout cela ne semble pris en compte. Aucun dispositif de suivi qui responsabilise les acteurs concernés du projet n’est visible.

Le cri de détresse des dernières plantes à être encore « debout » doit nous interpeller: « A boire, par pitié! »