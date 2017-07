Éliminatoires CHAN 2018 : les 19 du Syli local en route pour Bissau

Le Syli local de Guinée affronte son homologue de la Guinée Bissau le 15 juillet à Bissau au compte du tour préliminaire aller du championnat d’Afrique des nations (CHAN), dont la phase finale est prévue au Kenya en 2018.

Pour ce match, le sélectionneur du Syli local, Kanfory Lappé Bangoura, et sélectionneur du Syli sénior, a retenu 19 éléments, dont une bonne partie est issue du Horoya AC, le champion de Guinée 2017, soit six joueurs. Ce sont, au total, deux gardiens de but, six défenseurs, quatre milieux de terrain et sept attaquants.

Le reste du groupe se repartit entre neuf clubs de Ligue 1 : Hafia FC, Soumba FC, ASFAG, Satellite FC, Wakrya FC, Fello Stars, AS Kaloum, SAG et Renaissance FC, plus un autre du FC Séquence, club de la Ligue 2.

Lors de la précédente édition au Rwanda, le Syli local a terminé à la quatrième place, derrière la RD Congo, le Rwanda et la Côte d’ivoire.

Liste des 19 locaux

Gardiens

Moussa Camara (Horoya AC),

Abdoulaye Camara (Soumba FC)

Défenseurs

Ibrahima Aminata Condé (Horoya AC),

Abdoulaye Naby Camara (ASFAG),

Désiré Yaovi (Satellite FC),

Alseny Bangoura (Horoya AC),

Naby Camara (Hafia FC),

Aboubacar Bangoura (Wakriya AC)

Milieux de terrain

Sankhon Ibrahima Sory (Horoya AC),

Jean Mousté (Hafia FC),

Mohamed N’Diaye (FC Séquence),

Mohamed Sorel Camara (Fello Stars de Labé)

Attaquants

Daouda Camara (Horoya AC),

Seydouba Bissiri Camara (AS Kaloum),

Amadou Oury Barry (ASFAG),

Mamadi Diawara (Ashanti de Siguiri),

Aly Badara Camara (Satellite FC),

Aboubacar Camara (Renaissance FC),

Sékou Amadou Camara (Horoya AC).