Elie Kamano contre le troisième mandat de Alpha Condé : entre raison et hardiesse imprudente

Elie Kamano a le sang chaud et quand il lui monte à la tête, le bonhomme devient impétueux et perd le contact réel avec la réalité pour n’en faire qu’à sa tête. On est tous passés par-là, à un degré plus ou moins raisonnable avec plus ou moins de baraka.

Quand Dadis Camara était arrivé, on a été le premier et le plus fervent défenseur de sa cause. Abdoulaye Wade n’a fait que nous emboiter le pas, après le 23 décembre 2008. Dans un de ses shows, Dadis avait dit : « il s’est mouillé », dans un autre, il s’était écrié : « Le Capharnaüm ! Le Capharnaüm ! ». Dans mon milieu, des confrères disaient que c’étaient des appels du pied, quelqu’un d’anonyme est même venu au siège de l’Indépendant, à Belle-vue, me dire en catimini : monsieur Moïse, il faut aller au camp, le président va vous donner beaucoup d’argent ». A l’époque, Dadis distribuait de l’argent. Un qui s’est identifié journaliste de l’Indépendant a eu une voiture. Je ne suis jamais allé au camp.

Les discours de Dadis se modulaient sans fioritures ni détours, du : « je ne suis pas venu pour m’éterniser au pouvoir » au : « Si je veux, je me présente… ». Cela était comme le troisième mandat au Burundi. Dadis a trahi sa parole, comme Nkurunziza mais aussi et surtout, il a trahi la confiance aveugle des Guinéens. Le premier à aller au trou de Tiégboro, de Gimolo, de Boiro était le premier à adhérer à la cause du CNDD. Dadis est au Burkina, il ne contredira aucun de ces propos.

Dadis est un croyant et homme franc et sincère, il avait de bonnes intentions, mais il est faible. Dieu existe, il l’a sauvé pour lui apprendre ce qu’il en coûte de se laisser mener par le bout du nez comme un aliboron par ses partisans.

Ça, c’était un autre contexte. Dans le cas présent, Elie Kamano ne s’est pas trompé de combat mais il s’est mépris sur la tactique à adopter contre la corruption, contre la cherté de vie et contre un éventuel troisième mandat de Alpha Condé. L’intention vaut-elle toujours l’action ? Pour l’instant, personne n’aura raison de spéculer préventivement sur la question. Alpha Condé, si mouche du coche qu’il soit, ne pourra pas remplir toutes les fonctions internationales qui l’attendent, va-t-il chercher à tirer les marrons du feu, en Guinée ? Cette question mérite d’être posée, « l’homme est un inconnu connu et un connu inconnu ». Entre la gloire et l’ignominie, le choix est libre.

Si Elie s’était contenté de traduire son ras-le-bonbon dans ses chansons, cela aurait simplement renfrogné les pandores mais pas au point de l’embrigader de façon musclée et le cacher on ne sait dans quel cachot. Mais encore, les bravaches de ses compagnons avaient taillé comme des lapins, à supposer qu’ils étaient des milliers, pas seulement que ces quelques dizaines de manifestants. Quand on n’a pas une foule hystérique derrière soi dans un pays qui a ses contre-manifestants, même sans la trempe des Imbonerakures, sans autorisation de la sécurité pour sécuriser les manifestations, cela relève d’une témérité de suicidaire. Et si Elie l’a fait intentionnellement pour acquérir une notoriété politique, l’approche a été mal pensée et c’est l’effet contraire. L’autre préjudice qu’il pourrait avoir attiré à lui est encore sa popularité de chanteur, qui a bien pris un coup.

Quant aux pandores qui ont procédé à cette arrestation, combien de jours ont-ils offert gratuitement à Elie dans leur hôtel Sheraton ? Plus longtemps que cela va provoquer des cris de : « Libérez le soldat Elie Kamano ! ». Une semaine de plus fera de Elie un héros. A moins qu’il ne le soit déjà.

Moïse Sidibé