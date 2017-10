Electricité: une denrée rare à Beyla malgré les nombreux projets d’électrification sous-régionaux annoncés

Faute d’électricité, les zones rurales se livrent à une forte consommation de l’énergie solaire photovoltaïque à domicile dans les zones rurales aux normes inappropriées.

Beyla, dans son ensemble, se trouve plongée dans une obscurité sans précédent depuis des décennies. Et cela, malgré plusieurs études de faisabilité à la table de nos gouvernants et bailleurs concernant certains projets d’électrification sous-régionaux en faveur des zones rurales qui devraient sortir de l’ornière cette grande zone à vocation agropastorale.

Parmi ces projets tant attendus par la population, nous avons des projets sous-régionaux : la réalisation du Barrage Fomi dans Kouroussa ou l’interconnexion des lignes haute tension Guinée-Mali et CILSG (Côte Ivoire-Liberia-Sierra Léone-Guinée). Des projets qui attendent un financement de la part des bailleurs de fonds. Pendant ce temps, la population, désespérément, se livre à une forte consommation des énergies photovoltaïques aux normes de qualité inappropriées.

« Depuis décembre 2007 et cela fait 10 ans successivement que j’utilise le panneau solaire et j’ai échangé plus de 3 fois la batterie à acide. A l’heure actuelle, une batterie coûte 800.000 mille francs guinéens. Moi à l’époque, j’ai acheté mes deux batteries à 1.400 .000fg les deux. Comme vous le voyez, je suis vendeur d’eau et j’ai besoin constamment de l’électricité pour faire tourner ma petite entreprise. De l’autre côté, nous produisons beaucoup de céréales et les pileuses dont nous disposons peuvent être alimentées par le courant électrique. Mais faute d’électricité, nous utilisons aussi les petits groupes électrogènes pour l’éclairage de nos foyers, l’alimentation de nos appareils électriques ou électroménagers. Nous utilisons les panneaux solaires », soutient Laye Mariame Sidibé, commerçant d’eau minérale à Beyla au micro de Guinéenews.

«Le Projet d’interconnexion Guinée-Mali, où en est-on ? Le barrage Fomi, à quand sa matérialisation ? La plupart des opportunités d’électrification de nos zones, à travers ces projets sous-régionaux, ont été des gâchis et des supercheries. Et la plupart des avantages qu’a eus ce pays pour se doter de méga-barrages dignes de ce nom, à travers ces mêmes projets sous-régionaux, n’ont rien apporté à la population à la base et n’ont été que les rendez-vous manqués. Pourtant, l’existence de ces barrages pouvait considérablement changer le quotidien du citoyen lambda et permettre aux entreprises et aux particuliers de booster leur valeur ajoutée et apporter à ces zones rurales plongées dans les ténèbres de la clarté. C’est la mauvaise gouvernance qui est la cause de notre retard. Si cette mauvaise gouvernance ne gangrenait pas la Guinée, elle serait l’un des pays les plus électrifiés de la sous-région, vu les potentialités hydrauliques. Il est impératif d’élaborer un plan d’urgence d’électrification des zones rurales. Extension de l’accès à l’électricité dans les zones rurales en Guinée demeure une nécessité. Tout est sur papier, le peuple veut voir le concret. Les études de faisabilité qui n’apportent rien dans la plupart des cas n’inspirent plus de confiance chez les citoyens vivant en milieu rural par rapport aux multiples promesses non tenues par le gouvernement. Jetez un peu le regard sur la ville de Beyla, les projets des fêtes tournantes de l’indépendance y ont été une désillusion totale, puisque les bâtiments restent inachevés et abandonnés par les entrepreneurs auxquels ces projets ont été confiés», a confié un autre habitant qui a requis l’anonymat.

Il faut rappeler que le gouvernement guinéen a fait une demande de financement auprès des bailleurs au compte des travaux du projet d’interconnexion électrique Guinée-Mali.

Ce réseau électrique de la Guinée et du Mali, d’après les spécialistes, est une ligne double de 225KV, longue d’environ 710 Km reliant le poste de Sanankoroba au Mali au poste de N’Zérékoré en Guinée en passant par plusieurs localités telles que Siguiri, Kankan, Kérouané, Beyla et N’Zérékoré.

Les ingénieurs sont à pied d’œuvre pour un raccordement massif au réseau existant des zones jusque-là ignorées sur la base d’une étude déjà réalisée par un cabinet français, du nom d’INTEC, qui fut le premier à élaborer une étude de faisabilité sur ce projet d’électrification Guinée-Mali. Mais tout cela n’est que de la théorie pour le moment. Sur le terrain, il n’y a ni pylône, ni câble électrique. C’est juste une étude de faisabilité sur la collecte des données, apprend-t-on.

C’est dans ce cadre qu’une équipe d’EDG a fait la collecte de données dans plusieurs sous-préfectures de Beyla pour une période de 21 jours au compte du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en vue d’impliquer certaines zones qui étaient jusque-là non prises en compte par le projet d’électrification d’interconnexion Guinée-Mali.

Selon cette équipe, composée d’ingénieurs que Guinéenews a contactés sur place, il s’agit d’une simple collecte des données pour un éventuel raccordement de ces zones non prises en compte par le projet d’électrification Guinée-Mali au poste-source de Beyla.

«Nous avons évalué en termes de besoins des foyers susceptibles de recevoir le courant électrique ou des zones à forte concentration des foyers susceptibles de consommer l’électricité qui sera distribuée, lorsque le projet Guinée-Mali sera enfin financé par les potentiels bailleurs. Puisque les bailleurs ne peuvent financer des projets que quand les études de faisabilité sont faites. Nous, nous ne sommes qu’une unité qui est chargée de faire les études de faisabilité. Notre devoir est de rendre compte de la réalité du terrain en termes de données nécessaires pour l’électrification de ces zones. Et qui parle de l’électrification parle de la production, du transport et de la distribution», a dit en substance l’un des ingénieurs cartographes, Kalil Kamano qui faisait partie de cette équipe.

« Les lieux de passage de cette ligne de raccordement et les points susceptibles de recevoir l’électricité à partir du poste-source de Beyla sont déjà répertoriés grâce au GPS à travers une cartographie à l’appui. Cela peut aussi servir à d’autres fins au cas où le barrage tarderait à se réaliser. Lorsque par exemple, nous avons une étude faite sur le transport et la distribution de l’électricité dans ces zones rurales, il est tout à fait possible que ces mêmes lignes que les barrages sont censés utiliser soient utilisées par n’importe quelle autre source d’énergie pour alimenter tout le reste de Beyla en électricité», conclut Mr Alpha Amadou Diallo, ingénieur électro-énergéticien et chef de mission au micro de Guinéenews.

Dans la plupart des pays qui ont connu l’émergence, le facteur électricité a joué un rôle primordial. Car sans l’électricité, pas de développement tangible. L’électricité, les infrastructures routières, les édifices publics, l’éducation, la santé, la justice, la technologie, la science constituent, entre autres, le socle sur lequel se construit le bien-être du citoyen lambda.

Qu’a fait le gouvernement dans l’électrification des zones rurales, surtout celles de Beyla qui sont impactées par l’un des plus grands projets miniers en attente ?

Nous y reviendrons!