Le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr. Cheick Taliby Sylla a procédé ce mercredi 18 janvier 2017, à la mise en service de 6 groupes électrogènes pour l’amélioration de la desserte en électricité au niveau de la ville de Kankan. Ces 6 groupes électrogènes d’une puissance de 6 mégawatts, viennent s’ajouter aux 3 mégawatts déjà existants depuis juin 2012.

Avec ces 6 mégawatts, la desserte en électricité de la ville de Kankan qui était de 6 heures de temps (18 heures 30 à minuit 30 GMT) et de façon alternée 1 jour sur 2 entre les quartiers connectés au réseau EDG (Electricité de Guinée), doit connaître une amélioration.

Sur la question d’une éventuelle augmentation du temps de la desserte à Kankan, le ministre Sylla estime que tout dépendrait d’EDG et de ses clients. « Car plus les clients s’acquitteraient du paiement de leurs factures, plus EDG serait en mesure d’acheter le carburant pour faire tourner les machines », a-t-il précisé avant de rassurer que les machines sont capables de fonctionner pendant 22 heures par jour.

Cette précision du ministre Cheick Taliby Sylla coupe ainsi court à toutes les supputations et rumeurs qui soutenaient une desserte en électricité de la ville 24h/24 après le lancement de ces 6 groupes électrogènes de 6 Mégawatts.

L’un dans l’autre, les populations de Kankan semblent désormais méfiantes vis-à-vis des promesses sans lendemain. La preuve, c’est que lors du meeting que le ministre a animé bien avant le lancement des groupes dans la matinée de ce mercredi dans la salle polyvalente, les populations ont brillé par leurs absences.

Il a fallu, à cet effet, réquisitionner les étudiants de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) et du Centre de Formation Professionnel (CFP) pour faire le plein de la salle polyvalente de Hô Chi Min.