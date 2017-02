Cellou Dalein devra prochainement rencontrer le président Alpha Condé. Il a reçu le mandat de ses pairs de l’opposition. Samedi 18 février, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a dit qu’il discutera avec le chef de l’Etat de l’application de l’Accord politique du 12 octobre 2016.

«Lors de notre réunion du vendredi, nous avons noté le retard pris dans l’application de l’Accord politique du 12 octobre malgré les engagements pris par le président de la République. Aujourd’hui il y a beaucoup de retards artificiellement créés par la mouvance ou la CENI pour refuser d’aller de l’avant », a-t-il dénoncé.

Plus loin, le chef de file de l’opposition a accusé l’organe de gestion des élections (CENI) d’avoir refusé de collaborer avec le comité de suivi de l’application de l’Accord politique : «c’est qui est plus frustrant, c’est que la CENI refuse de coopérer avec le comité de suivi. Plusieurs lettres ont été adressées au président de l’institution pour qu’on puisse avoir un projet de chronogramme. La CENI refuse toute collaboration dans le cadre de l’organisation des élections locales. Les termes de référence de l’audit du fichier électoral ont été élaborés par l’opposition et le comité. Cela a été transmis à la CENI, mais elle n’a pas réagi. Et jusqu’à présent, l’appel d’offre qui devait être lancé depuis le mois de novembre, rien n’a été fait. »

Et l’opposition veut rappeler au président Alpha Condé qu’il a pris des engagements qu’il doit respecter. C’est pourquoi elle a autorisé Cellou Dalein d’aller le voir : « l’opposition m’a donné mandat de rencontrer le président de la République pour attirer son attention sur cette situation et lui demande de qu’il y a lieu de faire »

Mais en attendant cette rencontre, Cellou Dalein demande à ses militants de se tenir prêts, accusant de passage, la mouvance d’être à la base du retard de la tenue des élections locales : «il faut qu’on se mobilise pour exiger le respect de l’Accord et l’organisation des élections locales. A chaque fois que l’échéance approche, la mouvance trouve un prétexte pour ne pas le faire. Mais on ne peut pas continuer comme ça. »

Puis, il donne un ultimatum : « […] Mais nous allons les prévenir que s’ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour qu’on aille aux élections d’ici au mois de juin on va reprendre les manifestations. »