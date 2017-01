A la faveur de la conférence de presse que l’opposition animée mardi 10 janvier, son porte-parole Aboubacar Sylla s’est évertué à étayer la complexité liée à l’organisation des élections au niveau des quartiers et districts.

«Il était extrêmement complexe d’organiser les élections de quartier et de district selon les dispositifs prévus par notre code électoral. C'est-à-dire que l’élection se passe au suffrage universel direct », a-t-il indiqué.

«Nous avons été informé qu’au niveau de la CENI, du ministère de l’Administration du Territoire qu’il faudrait que la Guinée soit constituée de 3 763 conseils de district et de quartier auxquels il fallait ajouter 343 communes urbaines et rurales. Ce qui nous amenait à 4106 circonscriptions électorales. Organiser les élections simultanément dans 4 106 circonscriptions électorales, cela veut dire disposer de 4 106 CACV (Commission administrative de centralisation de vote) qui doivent être présidées par des magistrats. Alors que la Guinée n’en a que 300», a fait remarquer le Porte-parole de l’opposition.

Selon lui, l’autre obstacle à l’organisation de ces élections, est d’ordre logistique. «Ce genre d’élections provoquera un travail logistique lourd pour la Ceni. Une Ceni qui avait du mal à gérer 38 circonscriptions que constituent les 33 préfectures à l’intérieur du pays et les 5 communes urbaines de Conakry. On va lui demander de gérer 100 fois plus de circonscriptions. Cela fait un travail logistique énorme… Nous avons dit que c’est extrêmement compliqué. Ensuite, 4 106 circonscriptions, si vous prenez en moyenne 4 000 circonscriptions, vous prenez à peu près une dizaine par circonscriptions, cela fait 40 000 listes de candidatures à gérer. Et rien ne prouve que chacune de ces listes ne va pas faire l’objet de contentieux électoral. On risquera d’avoir des milliers de contentieux électoraux à gérer et on a qu’un seul tribunal de première instance par préfecture », a souligné le porte-parole de l’opposition.