Depuis les accords politiques du 12 octobre dernier, voilà bientôt trois mois, les politiques guinéens se chamaillent sur le mode d’élection des chefs de quartier et de district.

Si la nomination des dirigeants de base par l’administration, à cause de son caractère soit inconstitutionnel, soit anticonstitutionnel, soit ségrégationniste, allez savoir, ne fait pas l’unanimité des partis en jeu, la désignation aussi au prorata des élections communales vue comme une entente entre les deux partis poids lourds, dans le but non avoué d’éliminer les petits partis, n’est pas accepté par ces petits partis, par des candidats indépendants qui veulent exister sur l’échiquier national et par la Société civile.

La balle est restée dans le camp de l’Assemblée nationale qui ne sait pas encore comment trancher. Il faut bien éviter l’effet domino. Car, si ces élections prévues au mois de février 2017 sont reléguées aux calendes grecques, ce sont les partis contestataires de cet accord qui vont jubiler pour piquer l’UFDG au vif.

L’entente politique avec le RPG Arc-en-ciel longtemps sujette à caution, risque de capoter, le rapprochement inattendu entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo et les grands espoirs suscités iront à vau-l’eau, les projets mirifiques et mirobolants seront menacés dans leurs exécutions. Voilà les problèmes en vue.

Fodé Oussou Fofana, le Vice-président de l’UFDG, vient d’annoncer sur toutes les ondes les couleurs en suggérant au pouvoir de renoncer à l’organisation de la CAN 2023, nous apprend-on à l’instant… Si Fodé Oussou n’a pas donné les raisons, on peut supposer que cela sous-entend que si les élections ne se font pas à la date convenue et comme il était convenu, son parti ferait sortir ses militants pour paralyser les rues. Voilà un premier problème.

Mais appliquer les accords, c’est pratiquer la politique de l’autruche : en effet, il y a malaise partout. Le RPG est en lambeaux, l’UFDG n’est pas indemne. Si les chefs des quartiers sont désignés par eux, sans l’assentiment populaire, il n’y aura pas stabilité. Déjà, des velléités de trouble se font sentir partout, le pays serait morcelé en mille foyers incandescents, prêts à se mettre en ébullition, pour un oui ou pour un non.

Les députés et les conseillers communaux devraient suffire à ces deux poids lourds mais, en vouloir plus, sans laisser des miettes à d’autres est un égoïsme politique à risque. En prenant ce raccourci électorale, qui est celui de choisir les chefs de quartier et de district au prorata des communales, sans laisser le libre choix aux populations de base, c’est tenter le diable.

Une élection à main levée ne coûterait rien, ne prendrait pas de temps et sera, on ne peut plus, transparente et démocratique. Si ceux qui tiennent mordicus strictement aux accords du 12 octobre pouvaient expliquer aux populations et les convaincre du pourquoi de ce refus, c’est sûr qu’elles s’apaiseraient, mais ni le RPG ni l’UFDG n’ont des arguments qui tiennent debout. Comment sortir de cette impasse de 2017 ?