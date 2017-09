Elections communale: pourquoi la date du 4 février ne sera pas respectée?

La date du 4 février 2018 fixée par la Commission électorale nationale indépendante de Guinée pour être prête pour l’organisation des élections communales et communautaires a provoqué un faux jugement et des réactions d’une grande partie des Guinéens trop prompts à mordre à la grappe de façon inconsidérée.

Dans leurs illusions, ils ont pris pour argent comptant cette conclusion de la CENI qui avait demandé 120 jours pour les préparatifs pour être à point. Mais cela ne signifie pas que c’est la date de la tenue effective des élections en question.

La CENI qui se dit indépendante est financièrement dépendante du pouvoir, elle n’a pas un pouvoir de décider unilatéralement, elle propose, le pouvoir dispose. Ce n’est pas à elle de fixer la date pour la tenue des élections. Elle peut être parée, mais si le Pouvoir n’est pas prêt, que va-t-il se passer, puisqu’à l’impossible nul n’est tenu.

Et comme les Guinéens mordent facilement à la grappe, ils se sont rués sur la date du 4 qui n’est qu’une date en trompe-l’œil. Il nous a semblé avoir entendu le manitou de la Société Civile guinéenne, Dansa Kourouma, confondant vitesse et précipitation, il est monté sur ses grands ergots à l’emporte-pièce pour faire des mises en garde au cas où cette date du 4 février n’était pas respectée. Ce don quichottiste a donné des ailes aux partisans de l’opposition pour se lancer à l’assaut de cette date et couvrir Alpha Condé de tous les oripeaux.

Chat échaudé craint l’eau froide, c’est vrai, mais c’est trop préventif. Et si Alpha Condé veut jouer à gauche, dans le même registre que Joseph Kabila pour mener les « nains politiques » en bateau dans des prolongations interminables, il est averti de ce qui l’attend dans la rue.

Mais ces élections n’auront tout simplement pas lieu à la date fixée par la CENI. C’est à Alpha de fixer la date par un décret convoquant les électeurs, l’a-t-il fait, on s’en doute, mais le plus tôt serait le mieux.

La deuxième raison qui fait dire que ces élections pourraient difficilement se tenir à la date fixée est que l’opposition guinéenne est plus que jamais remontée pour écumer la rue, elle a une kyrielle de revendications non satisfaites, hormis les difficultés techniques qui ont empêché la tenue de ces élections, on parle d’une bagatelle de 350 milliards de francs pour les organiser et la CENI n’a que 100 milliards dans ses caisses, il y a quelques jours, y sont-t-ils toujours intacts, qu’on se le demande.

Dans cette affaire, le gouvernement doit mettre la main à la poche pour renflouer la CENI à hauteur de 250 milliards, en plus des 5 milliards du chef de file de l’opposition et des accessoires liés à la fonction d’opposant farouche. Mais on doute fort que les caisses du gouvernement Youla soient remplies à ras bord. On doute aussi que les 20 milliards chinois soient décaissables pour ces élections, on peut se tromper.

Ce qui tique dans cette affaire, c’est que Alpha Condé avait dit qu’il se passerait bien de l’aide internationale pour financer ces élections. De là, quelque chose nous fait dire qu’il y a quelque chose de louche : si l’Opposition continue de marcher, de faire ville morte, il y a risque de créer une situation d’étranglement économique générale, situation dans laquelle elle se ferait boomerang elle-même, puisqu’à l’impossible nul n’est tenu. Pas d’argent, pas d’élection. Voilà le grabat.