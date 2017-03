Au lendemain du renouvellement des hautes instances dirigeantes du football guinéen, le vice-président de la CAF et aussi membre du Conseil de la FIFA, a donné sa réaction à chaud. En séjour en Zambie, en compagnie du président Issa Hayyatou, Almamy Kabélé Camara a adressé un message fort à l’endroit de l’équipe sortante, des nouveaux dirigeants et du Syli Junior.

Au nouveau patron du football guinéen, Antonio Souaré et à son comité exécutif, notre compatriote adresse ses vives félicitations pour le mérite place en eux, présente ses vœux de succès et de réussite et espère qu’ils pourront amorcer un nouveau départ pour le football guinéen.

« Avec ce nouveau départ, j’ose espérer que le football guinéen rayonnera sous le ciel africain et retrouvera sa gloire d’antan. A travers la relance du football à tous les niveaux, notamment chez les jeunes et les dames et la bonne préparation pour nos différentes équipes nationales ».

Très prochainement, Almamy Kabélé Camara, en séjour en Zambie depuis le 23 février pour assister à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, souhaite rencontrer la nouvelle équipe d’Antonio Souaré pour prodiguer des conseils pour la bonne marche du football guinéen.

Au Syli Junior, qui effectue sa deuxième sortie, ce mercredi contre l’Égypte, après sa défaite en ouverture contre la Zambie, le pays hôte; Kabélé Camara invite les poulains du coach Mandjou Diallo au travail, à la discipline et à l’esprit de fair-play, tout en les souhaitant bonne chance.

A l’équipe du comité de Mohamed Lamine Nabé, qui a assuré la période transitoire, Kabélé Camara adresse ses vives félicitations pour le travail remarquable abattu au délai fixé. « Ils ont un fait bon travail. Que mes vœux de succès et de réussite les accompagnent dans leur carrière ».