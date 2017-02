A quelques heures de la fin du congé forcé déclenché depuis le 02 février par les responsables de l’éducation de la république de Guinée, l’intersyndicale de l’éducation FSPE – SLEG de Labé a convié tous les enseignants de la région administrative à une importante réunion d’échange et de partage. C’est la salle de conférence de l’amphithéâtre ENI-CFP qui a servi de cadre à cette assemblée générale.

« Il n’y a qu’un seule point à retenir, c’est que la grève continue jusqu’à nouvelle ordre. Pas que pour demain lundi 13 février seulement, mais elle continuera de la plus belle manière », précise Bah Mamadou Mouctar de la cellule de communication de l’intersyndicale de l’éducation FSPE – SLEG de Labé.

A cette assemblé générale, toutes et tous ont parlé le même langage de "poursuivre la grève jusqu’à gain de cause’’. Ainsi, Bah Mouctar renchérit : « A l’unanimité, nous avons dit comme dans les autres préfectures de la Guinée, à commencer par la Guinée Forestière jusqu’à Conakry, nous sommes unanimes, nous sommes tous d’accord qu’il faut continuer la grève parce que le président nous a dits qu’il est hors de question de nous rétablir dans nos droits et qu’il n’a pas peur de la grève. Donc, nous allons user de tous nos moyens pour qu’on soit rétabli dans nos droits. »

Sachant qu’après ces 10 jours de congé forcé, les autorités de l’éducation à tous les niveaux usent de tous les moyens possibles pour assurer une reprise effective des cours ce lundi 13 février 2017, l’intersyndicale de l’éducation FSPE – SLEG n’en démord pas et reste dans ses bottes. « Comme N'zérekoré, Kankan et Kindia, à Labé ici aussi, lors de la reunion, nous avons des stratégies que nous allons utiliser pour ne pas que la grève soit boycottée par ces gens qui veulent toujours chercher à détourner le sens même de l’information au niveau de la population. Et là, je dirais que les parents d’élèves feraient mieux de ne pas laisser leurs enfants aller dans ces établissements parce qu’il n’y aura aucun enseignants », déclare l’un des chargés de la communication de l’intersyndicale de l’éducation FSPE – SLEG.

A la question de savoir s’il y aura une patrouille ou un système du genre pour assurer le suivi du mot d’ordre de grève à Labé, la réponse du chargé de la communication de l’intersyndicale FSPE – SLEG est claire : « Non, ce ne sont pas des patrouilles ; nous avons la possibilité de mettre des piquets pour gérer la situation. »

Jusque tard dans la soirée de ce dimanche 12 février 2017, gouvernement et syndicat n’arrivent toujours pas à parler le même langage. Conséquence, les cours risqueraient d’être à nouveau paralysés sur toute l’étendue du territoire national.