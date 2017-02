Après une vingtaine de jours de suspension de cours, les élèves et étudiants reprendront le chemin des classes dès ce mercredi 22 février. Cette reprise fait suite à la suspension du mot d’ordre de grève déclenché depuis le 6 février dernier par l’intersyndicale de l’éducation.

L’ensemble des chefs d’établissement publics et privés et les responsables des associations de parents d’élèves et amis de l’école (APEAE), réunis au tour de l’Inspecteur régional de l’éducation, ont été invités à prendre toutes les dispositions pour une bonne reprise des cours. Des dispositions qui portent sur l’assainissement, la bonne tenue des documents pédagogiques et l’attribution des charges requises pour les nouveaux enseignants.

L’Inspecteur Mamady Sidibé a indiqué que Mamou est appelée à relever cette année un défi. ‘’L’année dernière, les résultats n’ont pas été reluisants. Cette année, il faudrait qu’on dise que les élèves de Mamou ont tiré une leçon de leur échec», a-t-il fait remarquer.

Par rapport aux informations selon lesquelles les écoles privées ne vont pas payer les salaires pour ce mois de février, l’Inspecteur a fait la mise au point : «puisque le droit de grève est reconnue, les enseignants du privé ne sont pas en dehors du système éducatif. Les promoteurs des écoles privées doivent comprendre que l’arrêt des cours au niveau des écoles privées ne relève pas de la volonté des enseignants qui sont payés par eux. C’est le gouvernement au départ qui avait donné le congé technique aussi bien pour le public que pour les écoles privées. Conséquemment, au tant l’Etat va avoir à payer les salaires de ses enseignants, au tant les promoteurs doivent payer les salaires de leurs enseignants.»

Enfin, Mamady Sidibé rassure que les jours perdus seront rattrapés. Il a aussi annoncé que le département de l’Enseignement Pré-Universitaire va se pencher sur le réaménagement du calendrier scolaire.