Dans le cadre de son projet ‘’Un concert, une école’’, la méga star ivoirienne du Reggae, Tiken Jah Fakoly va bientôt doter d’une école, la sous-préfecture de Niandankoro, préfecture de Siguiri, tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique Guinéenews.







C'est le fruit d’une collaboration entre une ONG locale de Kankan, ‘’Enfance du globe’’ et le projet "Un concert, une école" de l’artiste ivoirien.

Pour Tiken Jah Fakoly, le choix du secteur de Sokodo, dans la sous-préfecture de Niandankoro est le couronnement d’un long processus d’analyses. "Le but de ce projet est de promouvoir la scolarisation des enfants en Afrique… Pour ce cas-ci, on a d’abord eu à faire une prospection sur le terrain. Ensuite, deux villages sont tombés sous nos mains. Mais, le village de Niandankoro à été choisi à cause de la distance mais aussi du besoin. Il faut rappeler que nous avions entrepris ailleurs la construction d’écoles dans le cadre de ce projet. C’est le cas du Burkina Faso, du Niger et dans bien d’autres pays et nous comptons le faire dans tous les pays d'Afrique", a-t-il expliqué.

Quant au Sous-préfet, il s’est réjoui de cet acte et le choix porté sur sa localité.

"Nous allons tout faire pour que tous les enfants de Sokodo soient scolarisés. Et je suis ravi du choix porté sur notre sous-préfecture’’, a-t-il déclaré avant de remercier les donateurs.

Il faut retenir que la construction de cette école prendra fin avant le début de l'année scolaire 2017-2018. En attendant, aucun chiffre n'a été avancé par les donateurs sur le coût de réalisation de cette école ainsi que sur le nombre de classes.