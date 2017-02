Nombreux étaient des élèves et encadreurs à avoir pris ce lundi matin le chemin de l’école, après près d'un mois de perturbations des cours causées par la grève des enseignants.

Dès 7 heures, certaines écoles étaient déjà ouvertes en attendant l'arrivée des élèves et enseignants. Des écoles professionnelles aux universités en passant l'enseignement général, l'affluence était au rendez-vous, a-t-on constaté dans plusieurs établissements scolaires visités.

Les choses étaient revenues à la normale et les cours se dispensaient comme d'habitude au centre de formation professionnel (CFP), situé au quartier Kouroula dans la commune urbaine, nous a confiés le Directeur des études, Sory Kéita.

"Effectivement, les cours ont repris au CFP de Labé aujourd'hui. Nous avons connu une présence massive des élèves à la montée des couleurs et l'ensemble des enseignants sont présents. Vous pouvez constater que tout le monde est en classe et les cours se donnent normalement", a-t-il expliqué.

Pour Oularé Sékou N'Faly, le Directeur de l'Ecole normale des instituteurs(ENI), la mauvaise habitude des élèves d'ignorer la reprise des cours en milieu de semaine explique la morosité enregistrée dans ce cadre après la levée de la grève par le syndicat mercredi dernier.

"Les cours ont effectivement repris depuis le mercredi passé… Aujourd'hui à l'ENI, la présence est estimée à 75℅ pour l'ensemble des élèves et encadreurs", a-t-il souligné.

Une présence massive des élèves et encadreurs, a été aussi constatée à l'Ecole des Soins de Santé Communautaire, précise Fodé Moussa Touré, le Responsable des lieux. "Massivement les élèves de la première année ont répondu parce que ceux des deuxièmes et troisièmes années viennent dans l'après-midi. Donc vous avez vu les trois classes sont bondées et les professeurs aussi sont présents. Ils ont donc commencé à dispenser les cours", s’est-il réjoui.

Contrairement à la semaine dernière qui était initialement annoncée pour la reprise effective des cours dans les différents établissements scolaires du pays, ce lundi matin l'affluence était au rendez-vous dans toutes les écoles de Labé.

Du côté de l'université de Labé aussi, des étudiants joints au téléphone nous ont également confirmés la reprise effective des cours.