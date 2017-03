Le nouveau ministre de l’Education nationale pour sa seule action salvatrice de supprimer les internats pendant les révisions, on se permet ici de lui exposer un bout du problème fondamental dans la formation, vu qu’il ne saura pas exactement où donner de la tête. Les problèmes sont incommensurables.

D’entrée de jeu, il faut dire haut et fort que l’engagement des contractuels au primaire et au secondaire a été une fuite en avant depuis les années 90. Depuis, l’enseignement et la formation se sont effondrés. La concussion et la prévarication si exercées et si ingénieuses dans ce secteur que les gouvernements qui se sont succédé, devant l’énormité des problèmes, ont tout simplement fait des promesses fallacieuses. En 1988, les reformes avaient donné de faux espoirs, en 2012, idem.

Actuellement, tout le système est vermoulu, du primaire à l’université. Personne ne se fie vraiment aux titres ronflants des cadres en bois qui se disent agrégés, licenciés et docteurs qui plastronnent dans l’administration. Le pays va mal de leurs incompétences. Dans les affaires et dans les négociations au niveau international, la Guinée est toujours perdante. Rien que dans les mines, en dépit des reformes dans le code, on découvre au fur et à mesure que soit l’on a placé la barre trop haut par ignorance, soit qu’on a trop facilement cédé sur des choses essentielles.

Il faut déconstruire toute cette médiocrité dès maintenant pour éviter d’être continuellement floués aux pires moments de cette impitoyable mondialisation où chacun lutte par sa survie. On ne sait pas ce que la Commission de réflexion sur l’Education, à supposer qu’elle soit composée des personnes-ressources et pas autre chose. En attendant de connaitre les premières moutures de leurs réflexions, il nous est capital de dire ceci :

Quand l’Inde a fait un test à l’élémentaire en 2014-15, 10.000 enseignants ont passé à la trappe des cancres. Les syndicats guinéens, pour être ce qu’ils doivent aussi être et non ce qu’ils se contentent d’être actuellement, ne doivent pas revendiquer seulement l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs mais, ils doivent aussi s’intéresser à leurs qualifications, à leurs capacités et aptitudes à fournir des rendements. Les syndicats sont pertinemment conscients que les 3/4 des contractuels n’ont pas de niveau, mais que l’Enseignement avait employés par faute de mieux.

A la Formation professionnelle, un grand foutoir pour tromper la jeunesse, les dirigeants et cadres en sont pertinemment conscient, la formation a cessé depuis 2000 mais par une concussion inexplicable, les Centres de Formation Professionnelle reçoivent officiellement leurs budgets de fonctionnement. Les directions de ces centres signent les décharges des montants, mais reçoivent-ils seulement le tiers de leur budget de fonctionnement ? Même la Maison d’Autriche, qui n’est pas achevée depuis plus de de 15 ans, qui ne fonctionne pas, est sur la ligne budgétaire. Et ce n’est qu’une parenthèse pour donner une idée de la grande magouille et des devis gonflés qui font que les financements nécessaires ne viennent pas.

Le tableau n’est pas reluisant. Des générations ont été sacrifiées, d’autres seront sacrifiées pour encore longtemps et de l’argent sera jeté par les fenêtres si les autorités ne commencent pas à prendre le taureau par les cornes dans l’immédiat. Les syndicats ont pleinement leur rôle à jouer.

Pour commencer par le commencement, il faut aller faire un tour au primaire, là, où tout commence.

En justice, c’est la forme qui commande le fond ; en mathématiques, le raisonnement et le cheminement conduisent à la solution ; Dans l’éducation familiale, si l’éducation de l’enfant est ratée au départ, et même avec une nouvelle femme, si la nuit de miel est ratée…on n’en dira pas plus.

L’aveuglement et la médiocrité des autorités de ce secteur avaient totalement négligé la formation de base, sans laquelle il n’y a pas d’épanouissement intellectuel et sans épanouissement intellectuel, il ne peut y avoir l’amour pour les choses de l’esprit.

Les enseignants y sont recrutés sans aucune exigence or, l’apprentissage de l’écriture a ses exigences et ses contraintes spécifiques. Les tout petits sont si à l’étroit sur les bancs qu’il leur est pratiquement impossible de s’appliquer, à supposer encore que les maîtres qui les accompagnent dans les exercices d’écriture ne soient pas des mirauds et qu’ils sachent tracer les traits fins et épais au tableau noir identiques à ceux des cahiers pour des exercices pratiques en classe que les écoliers doivent reproduire à la maison, dans les cahiers sous forme de devoir.

Les nouvelles technologies de l’information avec les claviers et calculettes ne doivent pas prendre le dessus sur l’apprentissage de l’écriture et la table de multiplication, les deux exercices qui aiguisent l’application et la mémoire. La maîtrise de l’écriture se reconnait à la signature et ce n’est pas l’ordinateur qui signe. Quand à la persévérance et à la méticulosité dans le travail, il n’y a pas encore d’étude spécifique à ce sujet, les personnes qui écrivent bien sont les plus endurantes au travail de bureau, contrairement à ceux qui ont des écritures cursives.

Quant à l’apprentissage de la lecture, c’est une autre paire de manches. Si les enseignants à mauvaise diction, orthophonie et élocution désastreuse rencontrent des casse-langues à chaque tournure sont les premières classes, c’est une gageure que leurs élèves sachent correctement lire, épeler et prononcer correctement.

Comme on le voit, si le primaire est négligé comme il l’a été jusqu’à maintenant, non seulement c’est une République bananière qui sera formée, parce que les médiocres n’aiment pas les plus intelligents qu’eux. Le népotisme en est une illustration.

Un bon capitaine ne mettra jamais à la barre un médiocre, fût-il être ami ou parent, au risque de faire chavirer le navire commun.

Voilà la première ébauche des difficultés dans le secteur où tout commence : l’écriture et la lecture.