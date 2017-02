Après une vingtaine de jours de congé forcé des élèves et étudiants qui ont abouti aux violences meurtrières en début de semaine, les écoles et universités guinéennes ont rouvert ce mercredi, 22 février 2017.

Quoique très timide, les élèves et étudiants de la commune urbaine de Kankan, ont repris le chemin des classes et amphis ce mercredi matin. Outre cette faible affluence dans les écoles et universités, les cours n’ont pas aussi démarré véritablement.

C’est tout de même le constat fait dans la majorité des écoles publiques de la commune urbaine et à l’université Julius NYERERE de Kankan cette matinée.

Même si les élèves et leurs parents se réjouissent de la réouverture des écoles, les enseignants grévistes quant à eux, ont un goût inachevé de ce mouvement. En tout cas, bon nombre d’entre eux, semblent insatisfaits des acquis de ces trois semaines de paralysie des activités scolaires avec à la clé, les morts et dégâts enregistrés.

Quoi qu’il en soit, avec la signature controversée d’un accord entre gouvernement et responsables syndicaux de l’éducation qui a abouti à la suspension du mouvement, c’est la reprise mais assez morose dans les écoles de la commune urbaine de Kankan.