Après la répartition effective du quota d’enseignants affectés dans les cinq préfectures de la région de Labé, la mission du ministère de l'enseignement pré-universitaire a présenté, ce samedi, les 486 nouveaux enseignants déployés dans la région au gouverneur de la zone, Sadou Keita.

L’honneur a tout d’abord échu au directeur général de la planification des statistiques du développement de l’éducation, Camara Souleymane de faire l’état des lieux tout en expliquant aux autorités la politique du ministère de tutelle par rapport à l’exploitation rationnelle de ces recrues.

Prenant la parole, Sadou Keita le gouverneur de Labé rassure qu’au niveau des autorités, cette décision ne trouvera pas d’obstacle. « Nous allons l’appliquer en accompagnant l’inspection régionale pour que très sincèrement le département sente avoir pris un acte qui convient à tout le monde » entame-t-il.

Ensuite, Sadou Keita n’a pas hésité à dénoncer l’ingérence de la notabilité dans les affaires administratives : « à mon arrivée en 2011, il y avait trop d’enseignants à Labé. Dès que l’inspecteur régional de l’éducation et le directeur préfectoral de l’éducation touchaient certaines personnes, c’est la forte notabilité qui venait dire non, laissez-le, ce n’est pas bon. Donc, il y avait des intouchables ; ils n’allaient pas à l’école mais ils percevaient leur salaire. Ces derniers temps, la décantation a été faite. Il y a eu des efforts très louable et très courageux. Qu’à cela ne tienne, il y a eu une stabilité relative du système dans la région » ajoute le gouverneur.

Par ailleurs, dans l’après-midi de ce samedi 11 février, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé a convié les responsables de l’association des parents d’élèves, l’intersyndicale de l’éducation et des cadres de l’éducation à une rencontre à son bureau. Objectif, demander à chacune de ces entités de s’impliquer dans l’entretien des enseignants affecté dans leurs zones.

« Ainsi donc, nous avons estimé qu’il fallait vous appeler, vous partenaires, pour vous prier d’intervenir à côté de vos démembrement pour que les nouveaux enseignants soient dans de bonnes mains parce que nous avons déployé jusqu’à Fello Koundouwa, Gadha Woundou, Balaki, Linsan Saran, … c’est pour vous dire que nous sommes allé en profondeur » a souligné Mory Sangaré, l’IRE de Labé.

Au nom de l’association des parents d’élèves (APAE) et de l’intersyndicale de l’éducation de Labé, Alpha Oumar Moromi Diallo et Mamadou Adama Barry, respectivement membre de ces deux structures partenaires de l’éducation ont à tour de rôle pris l’engagement d’accompagner l’IRE.