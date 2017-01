A plus de deux mois du salon mondial du livre à Conakry, les organisateurs sont dans la tourmente. Le manque d’intérêt pour les livres et la lecture, est criant et ce n’est pas le jour de la fête que l’on apprend à danser.

Pourquoi les Guinéens ne lisent plus ? Que dit le comité de réflexion sur les problèmes de l’Education ?

La réforme de l’Education du 2 août 1968 a sacrifié toutes les générations qui ont suivi. La Révolution Culturelle Socialiste a préféré l’Education et l’alphabétisation de masse au détriment de celle de l’élite. Les réformateurs de la Révolution se sont plantés.

Bien avant, on rencontrait déjà dans l’administration de l’enseignement et de l’éducation de haut niveau des cadres de si bas niveau qu’on se demandait comment le pays pourrait sortir la tête de l’eau. Actuellement, cela n’a pas changé, pis encore, la dégradation est au dernier degré. Les écoles et universités privées sont dans l’échappée, le peloton est à cinq minutes.

Si le niveau général est bas, c’est parce que les jeunes Guinéens étaient obligés de lire et d’étudier les tomes du PDG à la place des classiques et auteurs des siècles passés pour les raisons de la cause. Seulement, la dialectique et le vocabulaire de Sékou Touré n’étaient pas à la portée de la compréhension de tous les cadres, encore moins de tous les enseignants, à plus forte raison des élèves de la Révolution. Or, rien n’est plus rebutant pour un enfant qui lit sans rien comprendre. A cela, il ne faut pas éluder l’influence négative des enseignants qui ne partageaient pas l’idéologie.

La pyramide est aussi renversée par manque de vision. L’on a privilégié l’université et le second cycle au détriment du primaire. Cela n’a pas changé, bien le contraire. Dans les institutions d’enseignement privé, n’importe qui peut être enseignant dans les petites classes, or c’est là qu’il faut mettre les vrais enseignants du primaire, pas même les nouveaux sortants des écoles normales d’instituteurs (ENI). On aura l’occasion d’en parler.

Le départ est faussé, la formation de base, qui doit ouvrir l’auto-motivation de l’individu pour apprendre et connaître, n’existe plus. Sans être accompagné et contraint, la volonté de lire sans rien comprendre s’est anesthésiée naturellement. Il en faudrait beaucoup pour la réanimer.

Sur ce point, la commission de réflexion sur les problèmes de l’Education doit apporter sa solution. D’autres ont les leurs.