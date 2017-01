Après avoirs passé cinq ans et trois mois à la tête de la direction préfectorale de l’éducation (DPE) de Mamou, Bakary Kaba est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Kerfala Mansaré le chef section pédagogique est appelé à assurer l’intérim.

Moments pathétiques à la cérémonie de passation de service dans la salle de conférence de la DPE sous la présidence de Mohamed Garè, le secrétaire général de l’administration à la préfecture de Mamou.

Cette installation fait suite à la note circulaire du ministre de la fonction publique relative à la cessation de travail des fonctionnaires mis à la retraite qui doivent arrêter le service avant le 3 janvier 2017.

Bakary Kaba, le DPE sortant s’est félicité d’avoir assumé cette responsabilité pendant des années et se sent plus fort. « Aujourd’hui, c’est ma fête. La retraite n’est pas une fin en soi. Je suis fort aujourd’hui. J’ai été qualifié de fou, mais dans l’éducation, il faut avoir une certaine folie pour que ça marche. Je vous conseille les trois secrets de l’univers : l’espoir, la gestion (contentez-vous de ce que vous gagnez) et la reconnaissance. Je vous remercie de l’encadrement. Je vous confie Kerfala Mansaré l’intérim. La seule chose qui me préoccupe, c’est la cohésion des enseignants de Mamou. Je demande à chacun de prier pour aller à la retraite », a affirmé le DPE sortant.

Prenant la parole, Kerfala Mansaré l’intérim a jeté des fleurs à son prédécesseur avant d’appeler ses cadres à la synergie des efforts. « Je suis heureux d’avoir servi loyalement Monsieur Kaba. Pour tout le temps que j’ai fait comme adjoint, je n’ai saboté aucune action, je me suis mis à la tache peut être j’ai des insuffisances, ce qui n’a pas réussi était lié à mes imperfections. Monsieur Kaba m’a donné plus que de l’argent, il a fait ma promotion devant le ministre de l’enseignement pré-universitaire. Je suis le produit de Bakary Kaba. Je fais appel aux cadres de la DPE de m’aider pour la réussite de la mission », lance-t-il.

La passation de témoin (le cachet, les clefs du bureau et du véhicule) et la signature du PV (procès verbal) a été exécuté en présence d’une forte mobilisation des enseignants, chef d’établissements et partenaires de l’éducation.