Education: la rentrée scolaire le 15 septembre posera un gros problème

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut dire deux mots sur Ibrahima Kalil Konaté, K², le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire, qui a de bonnes et honnêtes intentions a raison de se faire valoir aux yeux de la postérité.

Quand il avait pris sur lui la décision de supprimer les internats pour les révisions, il a sauvé nombre de jeunes filles et fait pousser un grand ouf de soulagement aux parents d’élèves. On l’en remercie sincèrement encore une fois.

En outre, ce qu’il a déjà abattu dans l’ombre que personne avant lui n’y a songé et que pas beaucoup de personnes ne savent pas, est encore énorme. Cependant, ce qui lui reste à faire n’est pas mince. Nous avons un autre cahier de route pour lui :

_Les candidatures libres au brevet et au bac ne sont pas éradiquées. Des élèves nous rapportent des cas et faits tangibles. Si le ministre faisait des enquêtes auprès des élèves de chaque établissement, il en serait édifié. Il ne doit pas se contenter d’écouter ses délégués ou de ses DCE ou DPE.

_Selon certains candidats de la haute banlieue de Kagbélén et de Kéitaya, on ne lui dira pas les noms des centres concernés, l’on a laissé libre cours à la communication. Quant à l’interdiction des calculatrices, si cette mesure a été respectée, il n’en est pas des montres-bracelets qui comportent des calculettes. Cela a dû échapper à certains contrôles.

_Avec la criminalité grandissante, les surveillants du bac ont des appréhensions de se faire agresser après les épreuves, pour peu qu’ils suivent strictement les consignes de « Tolérance zéro » dans les salles. Dans le passé, les centres étaient équipés d’un P.A d’agents de l’ordre pour assurer la sécurité des enseignants. En est-il de même, de nos jours ?

_Enfin, concernant le choix des sujets d’examen, il est important de souligner que des pédants se permettent de faire des formulations trop littéraires dans les libellés des sujets, si bien que les tout petits de l’entrée au collège ou au bac se trouvent dans l’incompréhension. La simplicité doit être de mise. Sur le même sujet, il parait que les épreuves de Physique et de Chimie étaient hors de portée même de certains de leurs professeurs, vrai ou faux, allez vérifier.

Venons-en, à l’objet des propos du jour : l’ouverture scolaire le 15 septembre comporte un côté réel et un côté irréaliste. Réel parce que les 9 mois ne sont jamais enseignés, c’est vrai et irréaliste parce que les enseignants qui partent en vacances, partent avec leurs salaire des mois de juillet et d’août ; ils reviennent fauchés comme des rats d’église et ne perçoivent leurs salaires de septembre au plus tôt qu’en début octobre, les questions de fournitures et accessoires scolaires vont poser problème… K² a été enseignant, il sait de quoi nous lui causons. L’ouverture le 15 septembre sera maintenue ?

A moins de payer les salaires avant…

Moïse Sidibé