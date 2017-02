Contrairement à certaines communes de la capitale Conakry, aucun incident n’a été pour l’instant enregistré dans la commune urbaine de Labé où les écoles publiques et privées ainsi que l’université sont restées fermées en ce lundi, premier jour des cours après le congé ‘’forcé’’ de dix jours.

Une situation qui préoccupe beaucoup les parents d’élèves qui se demandent vers qui se tourner pour un retour à la normale. Aboubacar Soumah, parent d’élève exprime son inquiétude : « le fait que les enfants ne vont pas en classe devient de plus en plus inquiétant. On ne sait plus où l’on ! Les enfants sont à la maison depuis des jours. Personnellement, j’ai trois enfants qui sont dans des écoles privées. Je paie la scolarité à la fin de chaque moi et maintenant on nous parle de congé alors qu’on n’a pas l’habitude de voir ce genre de congé. La grève s’est mélangée à ces congés forcés et ce n’est pas bon pour nous», estime-t-il.

Quant à Maimounatou Diallo, une autre parente d’élève, renchérit en ces termes : « c’est très inquiétant. Si les enfants ne vont pas à l’école pendant des jours il y a de forts risques que cela se répercute sur leur formation. Ils n’ont qu’à tout faire pour permettre à nos enfants de reprendre les cours dans un bref délai. Je demande aux autorités de résoudre ce problème et de laisser les enfants étudier sinon c’est une perte pour toute la nation.»

Par ailleurs, les élèves qui paient les frais de cette crise qui continue de secouer le système éducatif de notre pays, ne sont pas en reste.

Hadja Mariam Bah, une élève qu’on a rencontrée aux abords d’une école de la place parle cette matinée: «aujourd’hui, on a été à l’école mais on n’a pas vu d’enseignants. Donc, on n’a pas étudié.»

Compte tenu de la léthargie qui s’installe, Mariam Bah tire la sonnette d’alarme : «je vais demander au gouvernement de nous laisser aller à l’école. Sinon ce sera très difficile pour les candidats aux examens nationaux notamment ceux qui font le brevet de rattraper le temps perdu.»

Aux dernières nouvelles aucun incident n’a été enregistré dans la ville de Labé où le calme règne en maître depuis ce lundi matin.