“À partir du moment où la douleur est collective, je pense qu’il faudrait qu’on reparte sur les individualités pour comprendre dans quelle mesure on pourrait changer nos conditions de vie”, tels sont les propos tenus par le rappeur Djani Alfa lors d’une conférence qu’il a animée le jeudi 19 janvier à l’école franco-guinéen, ‘’Ibrahima Sory Touré’’ (IST), a-t-on constaté.

Ayant pour thème, ‘’l’engagement individuel pour le bien-être collectif’’, cette rencontre entre des élèves et l’artiste, s’inscrit dans le cadre d’une tournée scolaire entreprise par la structure G4life. La promotion de nouveaux talents de la musique urbaine mais aussi la sensibilisation des apprenants sur certains thèmes majeurs de la société guinéenne, sont entre autres les objectifs que s’assigne cette initiative.

Au cours de ladite conférence, Djani Alfa a invité les jeunes à plus de patriotisme et de responsabilité. “Pour que ce pays aille de l’avant, il faudrait l’engagement de tout un chacun”, a-t-il indiqué avant d’exhorte la jeunesse à faire le sérieux en vivant leur rêve d’avoir des principes.

Invité à la conférence, le député du GPT Habib Baldé a annoncé qu’une proposition de loi au bénéfice de la jeunesse va être soumise à l’Assemblée nationale. ”Nous sommes en train de voir comment faire une proposition de loi qui va chercher à assister les stagiaires guinéens. Cette idée de loi permettra aux stagiaires de s’épanouir et de faciliter l’insertion socio professionnelle”, a-t-il précisé.

A rappeler que cette conférence est la cinquième du genre, organisée par Djani Alfa et sa structure G4life dans des universités et établissements scolaires de la capitale Conakry et de ses environs.

Comme pour les étapes précédentes, un concert se tiendra ce samedi 21 janvier à l’école franco-guinéen, Ibrahima Sory Touré (IST). L’artiste Singleton, la machine du dance hall, sera de la partie.