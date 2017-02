Depuis le 2 février, les classes sont fermées, puisqu’un congé de douze jours a été accordé aux élèves pour permettre au ministère de l’Enseignement pré universitaire de faire les affectations des enseignants dans les différents établissements publics du pays.

Samedi 11 février, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a dénoncé cette situation en affirmant que cette décision est « le résultat de la mauvaise gouvernance ».

« Ils sont incapables d’organiser des examens sérieux au bon moment. Aujourd’hui, les écoles sont fermées. Ils décident d’envoyer les gens en congé alors qu’on a eu trois mois de vacances pour préparer cette rentrée, recruter ceux dont on a besoin et affecter les gens, veiller à ce que chacun soit à son poste après le 2 octobre. Aujourd’hui, ils nous disent qu’il faut fermer les classes pour qu’on puisse se donner le temps de faire les affectations. Entre temps, les enfants ne vont pas à l’école. Les enseignants ne travaillent pas. Ils (les responsables de l’Education, ndlr) n’ont pas pitié. Tout ça c’est le résultat de la mauvaise gouvernance et du peu d’intérêt que le gouvernement accorde à ce secteur vital de notre société, l’éduction nationale », a-t-il expliqué.

Le lundi 13 février, les élèves devront reprendre le chemin de l’école.