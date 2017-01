Au cours de la manifestation des élèves ce jeudi 26 janvier 2017 réclamant le retour des enseignants dans les salles de classe, Bantama Sow ministre conseiller à la présidence, a failli être pris en partie par les manifestants avant de s’en prendre à son tour à un journaliste, a constaté sur place Guinéenews©.

Une foule d’élèves composée de lycéens et de collégiens venus des écoles du 28 septembre, de château d’eau, du collège Boulbinet 1 et 2 et du lycée 2 octobre, ont pris d’assaut les rues de Kaloum. Avec pour slogans “Kourouma Zéro”, “on veut le retour des enseignants”, ces apprentis du savoir ont fini leur course revendicative devant le ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

En sapeur de pompier malheureux, Bantama Sow ministre conseiller à la présidence a été confondu au ministre Ibrahima Kourouma. Voyant que les élèves se dirigeaient vers lui, il a accéléré les pas en quittant les lieux mais il a été pourchassé par les élèves.

En plein exercice, notre confrère Balla Yombouno du site ledjely, a failli perdre son appareil photo sur instruction du ministre Bantama. S’adressant à ses gardes, Bantama Sow a affirmé en se jetant sur le journaliste : “ Tu es qui ? Qui t’a dit de prendre ma photo ? Retirez lui son appareil. "

Le journaliste Balla Yombouno, pour se défendre a répliqué : ” M. le ministre, je suis journaliste. Voici mon badge. ”

Il a fallu l’intervention des élèves présents pour que le journaliste puisse s’en sortir sans prendre des coups et sans perdre son appareil.

Faut-il rappeler que le ministre Bantama est réputé être très violent envers les journalistes qui ne sont sur le terrain que pour faire leur travail. Il y a deux ans, il s'était attaqué à un journaliste de Guinéenews© lors d'une manifestation des Guinéens à Washington.

Cliquez sur le lien suivant pour visionner la scène : Ministre Bantama Sow pourchassé par les élèves en colère