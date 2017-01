Composés pour la plupart par des diplômés issus des différentes institutions d’enseignement supérieur du pays, les enseignants contractuels sont ce bataillon de jeunes qui n’arrivent pas à décrocher aujourd’hui leurs premiers emplois. Afin de subvenir à leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de leurs familles, ces diplômés sans emploi sont obligés de prendre la craie pour enseigner dans les écoles publiques et privées.

Ces contractuels communautaires ou d’Etat jouent un grand rôle dans les écoles et surtout dans les établissements publics où le manque d’enseignants se posent avec acuité. Leur travail est même apprécié par la plupart responsables d’écoles qui les supervisent.

« Il faut être sincère et reconnaitre que ces jeunes contractuels jouent un grand rôle dans les écoles. Et mieux, si vous faites le constat, vous trouverez qu’ils sont plus sérieux que les titulaires qui sont là. Moi, j’en ai une dizaine chez moi mais ils sont toujours dans les normes malgré les primes que nous leur donnons et qui sont d’ailleurs insignifiantes. Vous ne verrez jamais un contractuel, en tout cas chez moi ici, mêlé dans une affaire de corruption ou de vente de notes. Ce sont toujours les titulaires qui sont à la base des pagailles. Ce qu’il faut aussi ajouter est que ces contractuels chôment rarement les cours et certains même sont meilleurs aux titulaires. La preuve est qu’ils sont toujours sollicités par les élèves », nous a confié un responsable d’une époque publique sous couvert de l’anonymat.

Beaucoup d’entre eux ont fait six, sept voire dix ans en train d’enseigner dans les écoles publiques de N’Zérékoré. Cependant, leurs rémunérations ne suffissent pas pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Trois cents ou quatre cent mille francs guinéens, c’est le montant que ces enseignants contractuels bénéficient à chaque fin du mois comme prime. Une situation que certains ont du mal à digérer.

«Depuis deux ans, je suis contractuel, mais c’est très difficile. Nous sommes assistés par la communauté avec une maigre prime de 300 000 francs guinéens. Imaginez ! Depuis plus de 20 ans on était sur le banc. On étudiait dans l’espoir d’avoir un emploi décent. Mais malgré l’effort que nous consentons pour former les élèves, le gouvernement est resté insensible à notre situation. Chaque fois, on nous dit de déposer nos dossiers. On dépose des dossiers mais en fin de compte nous continuons de tirer le diable par la queue », déplore Moriba Doualamou, professeur de géographie au lycée Félix Roland Moumié, le plus grand lycée de la ville.

Raymond Léno, quant à lui, dispense depuis quatre ans les cours d’histoire dans le même établissement. Il a confié au micro de Guinéenews, qu’il est aussi payé à trois cent mille francs guinéens par mois. Une somme qui, selon ses dires, ne le permet pas de satisfaire ses besoins. Il est obligé de prendre des heures dans certaines écoles privées pour combler certains trous.

«Notre situation est vraiment très difficile. Avec trois cent mille francs,… ce n’est pas facile de gérer la vie. Nous nous débrouillons dans les écoles privées pour combler certains trous. Nous vivons sincèrement de façon misérable », se lamente-t-il.

Avec le dernier concours de recrutement organisé par le ministère de la Fonction publique en collaboration avec le ministère de l’enseignement pré-universitaire, ces enseignants contractuels avaient l’espoir d’intégrer la Fonction publique. Mais en vain. Certains n’hésitent même pas à dire qu’ils sont déçus et désespérés.

« Notre situation est très difficile surtout avec la déception que le gouvernement vient de nous infliger en recrutant des personnes qui n’enseignent même pas. Cela nous a beaucoup choqués », nous a confiés Raymond Léno. Poursuivant, il plaide pour que le gouvernement puisse faire face à leur situation. « Il ne faut pas qu’il continue de nous décevoir en recrutant des personnes qui ne sont pas sur le terrain», prévient-il

Facinet Koné, enseignant contractuel au lycée Général Lansana Condé renchérit : «nous ne sommes pas du tout contents du comportement que le ministère de la Fonction publique et celui de l’Enseignement Pré-Universitaire ont adopté à notre égard. Je pense que s’ils ont organisé ce test, c’était pour favoriser d’abord les contractuels… Mais, c’est le contraire que nous avons vu et l’espoir qu’on avait s’est volatilisé. Nous sommes vraiment déçus. »

Il faut rappeler qu’ils étaient au total 3249 contractuels, tous les niveaux confondus dont 661 femmes inscrits pour ce test dans la région de N’Zérékoré. Pour le compte du secondaire, il n’y a eu que 130 admis.

Quel sort le gouvernement réservera au contractuels non-admis au concours de recrutement à la Fonction publique ? Voilà la question que l’on se pose désormais.

Interpellé sur le sujet, le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Dr Ibrahima Kourouma n’est pas passé par le dos de la cuillère : «nous ne regrettons pas d’avoir ces contractuels enseignants. Ils nous ont servi et nous en sommes conscients mais, si nous voulons parfaire notre enseignement, il faut que nous ayons un enseignement de qualité donc, il faut que le choix soit sélectif. On a l'impression que ces contractuels ont servi durant 3, 4, 5 voire 10 ans et que nous ne pouvons pas organiser le concours sans les prendre. Je précise que le terme contractuel existe il y a dix ans bien avant l’arrivée du Pr. Alpha Condé au pouvoir…», a-t-il indiqué.

Affaire à suivre