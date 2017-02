Les ministres en charge de l'éducation viennent de publier, à travers la télévision nationale, un communiqué prorogeant le congé ‘’forcé’’ de 12 jours décrété le 01 février dernier. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour la reprise des cours. Le ministre en charge de l'Enseignement professionnelle, Albert Damantang Camara a indiqué que les cours reprendront à la fin des négociations avec les centrales syndicales qui sont, cette fois, à l'origine de la prolongation de la suspension.

« Cette mesure vise à éviter des troubles dans la cité et à sécuriser les élèves et étudiants ainsi que les constructions scolaires et universitaires », justifie le communiqué signé des trois ministres en charge de l'Education.

Par ailleurs, le gouvernement a condamné les manifestations caractérisé à Conakry la grève des enseignants ce lundi. En fait, des milliers d'élèves étaient ce lundi dans les rues des communes de haute banlieue de Conakry pour réclamer des enseignants dans les classes. Dans certains quartiers de Conakry, ces manifestations ont pris une autre allure provoquant des échauffourées entre élèves et policiers. Un policier a été blessé à Matoto tandis que la circulation routière a été perturbée sur certains tronçons de l'Autoroute Fidel Castro et de la route Le Prince. « C'est dommage… », a déploré Albert Damantang Camara.

Albert Damantang Camara, ministre de l'Enseignement Technique, Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l'Enseignement Supérieur et Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire, rassurent dans leur communiqué conjoint que « des dispositions pédagogiques seront prises pour le rattrapage des heures de cours perdues.»

Sur les négociations avec les syndicats, Albert Damantang Camara a souligné qu'ils sont avancés sur certains points alors que d'autres font objet de discussions… Par ailleurs, le président Alpha Condé va rencontrer toutes les parties concernées ce mercredi prochain.