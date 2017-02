Une mission du ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire, chargée de veiller sur le respect des quotas de répartition des enseignants admis au concours de recrutement à la fonction publique séjourne actuellement dans la préfecture de N’Zérékoré.

Conduite par Moustapha Doumbouya, le Directeur général adjoint de la planification et des statistiques au MEPUA, la mission a rencontré lundi les responsables de l’inspection régionale de l’éducation avant de conférer ce mardi 7 février 2017 avec les cadres de la DPE.

Selon monsieur Doumbouya, cette mission a pour but de faire en sorte que les enseignants qui ont été mis à la disposition de l’Inspection Régionale de l’Education (IRE) de N’Zérékoré soient effectivement affectés dans les différentes préfectures de la région.

« La mission est là pour le contrôle effectif de l’allocation de ces enseignants dans les différentes préfectures au niveau de l’IRE. Ensuite, appuyer la commission qui doit travailler pour l’allocation de ces enseignants de façon nominative et veiller à ce que les contractuels d’Etat et communautaires qui ont été admis à ce concours, soient maintenus à leurs postes d’exercice. Qu’on les affecte dans les écoles où ils exercent et non ailleurs », a-t-il indiqué.

Sur le nombre total d’enseignants affectés à la région de N’Zérékoré, le directeur général adjoint de la planification et des statistiques au MEPUA précise : « pour l’enseignement élémentaire, le nombre d’enseignants alloués à la région est de 666 et je puis vous affirmer que ce chiffre que je vous donne est l’un des chiffres les plus élevés d’allocation d’enseignants dans la région de N’Zérékoré. Au niveau du secondaire, nous avons alloué 309 enseignants. Mais au vue des besoins de la région de N’Zérékoré, trois enseignants ont été extraits au niveau de la discipline de français pour leur réallocation dans d’autres régions qui étaient dans le besoin. Ce qui fait que le nombre qui était alloué à la région de N’Zérékoré (309) vient en diminution de trois enseignants. »

Pour l’inspecteur régional de l’éducation par intérim Gbato Donzo, ce nombre ne saura combler le vide en matière d’enseignants au niveau de la région. C’est pourquoi il demande à la communauté de continuer à soutenir les écoles.

« Le nombre qui est venu ne fait pas le besoin réel (…) nous remercions la communauté qui a fait fonctionner les écoles en attentant ce résultat et nous les demandons de continuer à appuyer l’école parce que le nombre d’enseignants qui est ici ne comble pas le besoin », a précisé Gbato Donzo.

Il faut rappeler que ces 972 enseignants seront repartis dans les six (6) DPE de la région qui, à leur tour, les affectera ensuite dans les différentes écoles en fonction des besoins.